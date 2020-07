FCA – Neue e-Mobility Führung

In einem weiteren Karriereschritt übernimmt Herr Mag. Stefan Kappacher ab sofort eine neu geschaffene Führungsposition für e-Mobility im FCA Konzern.

Herr Kappacher verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Automobilindustrie und verantwortete zuletzt seit 2017 als Managing Direktor die Geschäfte der FCA Marken in Österreich. In seiner neuen Position wird Herr Kappacher die Transformation der Elektromobilität ganzheitlich mitgestalten und wesentlich zur Weiterentwicklung diese Bereiches vorranging im europäischen Raum beitragen.

Herr Kappacher berichtet direkt an Maurizio Zuares, Head of EMEA Business Centers Operations.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp