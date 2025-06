Fendt bringt neue Caravan-Marke Next

Fendt startet eine neue Caravan-Marke. Der Name Next steht für symbolisch für die nächste Generation. Das bezieht sich sowohl auf die Zielgruppe als auch auf die Zugfahrzeuge. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1000 Kilogramm eignet sich das erste Produkt, der Next 380, auch für kleinere Pkw und für Elektroautos.

Der Wohnwagen mit einer Gesamtlänge von 5,88 Metern bietet zwei feste Betten, eine zum dritten Schlafplatz umbaubare Sitzgruppe, ein abgetrenntes WC, einen zweiflammigen Herd und einen Kühlschrank mit doppelseitig öffnender Tür. Der Grundpreis beträgt 18.900 Euro. Für höhere Komfortansprüche werden zwei Sonderausstattungspakete zu Preisen von 990 Euro bzw. 1390 Euro angeboten. Eine Auflastung bis 1,3 Tonnen ist ebenfalls möglich. Im Handel vorgestellt wird der Next 380 ab Mitte März.