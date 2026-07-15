Fernwehreiseführer -Road Trips Europa

Fernwehreiseführer -Road Trips Europa – Manchmal genügt ein Buch, um den Motor gedanklich zu starten. Genau das gelingt dem neuen Marco-Polo-Reiseführer „Road Trips in Europa“. Auf 256 Seiten präsentiert das Autorenteam 22 sorgfältig ausgewählte Routen quer durch den Kontinent und liefert damit weit mehr als einen klassischen Reiseführer. Das Buch versteht sich als Inspirationsquelle für alle, die Europa individuell mit dem Auto oder Camper entdecken möchten.

Statt sich ausschließlich auf die bekannten Urlaubsziele zu konzentrieren, führt der Band seine Leser auch an Orte, die selbst erfahrene Reisende überraschen dürften. Ein besonderes Beispiel ist der Giant’s Causeway an der nordirischen Küste. Die beeindruckende Formation aus rund 38.000 sechseckigen Basaltsäulen zählt zu den spektakulärsten Naturwundern Europas und ist dennoch längst kein touristischer Massenmagnet. Genau solche Geheimtipps verleihen dem Buch seinen besonderen Reiz.

Jede Route wird übersichtlich vorgestellt und mit zahlreichen Hintergrundinformationen ergänzt. Neben landschaftlichen Höhepunkten erfahren Leser auch Wissenswertes über Kultur, Geschichte und regionale Besonderheiten. Dabei verzichten die Autoren auf nüchterne Faktenvermittlung und erzählen stattdessen kleine Geschichten, die Lust machen, selbst hinter das Steuer zu steigen.

Besonders gelungen ist die Auswahl der unterschiedlichen Touren. Während sich der zweitägige Roadtrip durch Nordwestirland ideal für ein verlängertes Wochenende eignet, führt eine fünftägige Reise entlang der norwegischen Küstenstraße RV17 tief hinein in eine der spektakulärsten Landschaften Europas. Rund 600 Kilometer zwischen Fjorden, Brücken und Tunneln warten darauf, entdeckt zu werden. Praktische Hinweise zu Mautsystemen, Fähren oder der besten Reisezeit erhöhen den Nutzwert des Buches zusätzlich.

Überhaupt punktet der Reiseführer mit zahlreichen Empfehlungen zur optimalen Reiseplanung. So raten die Autoren davon ab, beliebte Regionen wie die Côte d’Azur, Kroatien, Montenegro oder Nordspanien während der heißen Sommermonate zu besuchen. Stattdessen empfehlen sie Frühling oder Herbst, wenn angenehmere Temperaturen und deutlich weniger Besucher für entspannteres Reisen sorgen. Skandinavien wiederum entfaltet seinen besonderen Reiz zwischen Juni und September, während Luxemburg, Malta oder die polnische Ostseeküste nahezu ganzjährig bereist werden können.

Erfreulich ist auch, dass weniger bekannte Destinationen ausreichend Platz erhalten. Die Slowakei etwa wird als „Land der temperamentvollen Gemächlichkeit“ beschrieben – ein Land zwischen Tradition und Moderne mit einer überraschend vielfältigen Weinbaukultur, malerischen Kirschblütenlandschaften und der Hohen Tatra als beeindruckendem Naturerlebnis. Auch Ungarn wird nicht auf den bekannten Tokaj oder das berühmte Erlauer Stierblut reduziert, sondern als moderne Weinregion mit anspruchsvollen Weinen vorgestellt.

Natürlich fehlen auch die automobilen Klassiker Europas nicht. Die oberitalienischen Seen zählen seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Roadtrip-Zielen überhaupt. Doch selbst hier gelingt es den Autoren, neue Akzente zu setzen. So führt die Route nicht nur an den Gardasee oder Lago Maggiore, sondern auch zum deutlich ruhigeren Lago d’Orta. Ganz nebenbei entdeckt man im Ort Crusinallo den Werksverkauf des Designherstellers Alessi – ein Tipp, den selbst viele Italien-Kenner bislang übersehen haben.

Auch kulinarisch hat Europa einiges zu bieten. Im nordspanischen Haro treffen weltberühmte Rioja-Weine auf die traditionelle Tapas-Küche – eine Kombination, die den Roadtrip ebenso zum Genussurlaub macht. Wer lieber Inselatmosphäre sucht, findet abwechslungsreiche Vorschläge für Korfu oder Malta, jeweils ergänzt durch interessante historische und kulturelle Hintergründe.

Optisch überzeugt der Marco-Polo-Band ebenfalls auf ganzer Linie. Großformatige Fotografien machen bereits beim Durchblättern Lust auf den nächsten Urlaub und unterstreichen den hochwertigen Gesamteindruck des Buches. Die klare Gestaltung erleichtert zudem die Orientierung und lädt zum Schmökern ebenso ein wie zur konkreten Reiseplanung.

Fazit: „Road Trips in Europa“ ist weit mehr als ein gewöhnlicher Reiseführer. Das Buch verbindet Inspiration, praktische Tipps und spannende Hintergrundgeschichten zu einer gelungenen Einladung, Europa auf vier Rädern neu zu entdecken. Für 24,95 Euro erhält man nicht nur einen Reisebegleiter, sondern vor allem reichlich Fernweh – und vermutlich schon die ersten Ideen für den nächsten Urlaub.