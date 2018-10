Ferrari 488 Pista „oben ohne“ in Paris

Nach seiner Weltpremiere beim Concours d’Elegance in Pebble Beach feierte das neue Sonderserienmodell Ferrari 488 Pista Spider nun sein europäisches Debüt beim Autosalon Paris (-14.10.2018).

Der stärkste Spider in der Geschichte

Mit einem Leistungsgewicht von 1,92 kg pro PS ist er das stärkste Spider-Serienmodell in der Geschichte von Ferrari. Der mehrfach prämierte V8-Biturbo leistet 720 PS. Die Beschleunigung von null auf Tempo 100 gelingt damit in 2,85 Sekunden. Auf Tempo 200 km/h ist der 488 Pista Spider in 8 Sekunden. Bei 340 km/h endet der Vortrieb.

Technik aus dem Rennsport

Motor, Dynamik und Aerodynamik des Modells stammen von zwei Rennwagen: dem 488 Challenge und dem 488 GTE. Die im Vergleich zum 488 um 50 PS gesteigerte Leistung konnte durch die neue Gestaltung der Lufteinlässe erreicht werden. Durch die Inconel-Auspuffkrümmer, einer leichteren Kurbelwelle und Schwungscheibe sowie Pleuel aus Titan konnte das Gewicht weiter reduziert werden. Insgesamt waren das beim Motor 18 Kilogramm. Die Schaltdauer im Race-Modus wurde um 30 Millisekunden gesenkt.

Die Assistenten wurden geschärft

Wie schon der 488 Pista verfügt auch der Spider über ein Querdynamikregelsystem, das mit Hilfe einer Ferrari Software den Bremsdruck an den Bremssätteln anpasst. Der Ferrari Dynamic Enhancer (FDE) steht zur Verfügung, wenn der Manettino in der „CT-OFF“-Position steht. Die neu kalibrierten SCM-E-Stoßdämpfer und die um 10 Prozent steiferen Federn tragen ebenfalls zu einem präziseren Handling bei. Die Längsbeschleunigung ist 13 Prozent höher als beim 488 Spider.

All-in-Service

Für den 488 Pista Spider wird ein Service angeboten, der sämtliche Wartungsarbeiten innerhalb der ersten sieben Jahre abdeckt. (ampnet/deg)

