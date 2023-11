Ferrari 499P Modificata – „Sport Prototipi Clienti“-Programm

Im Rahmen der Ferrari Finali Mondiali 2023 auf dem Mugello Circuit präsentierte Ferrari den 499P Modificata. Inspiriert vom siegreichen 499P in Le Mans ist dieses Modell exklusiv für den nicht-wettbewerbsorientierten Einsatz entwickelt worden. Damit markiert der 499P Modificata einen Wendepunkt in Ferraris langer Geschichte im Langstreckensport.

Ferrari hat ihn als Weiterentwicklung des Le Mans-Gewinners 499P konzipiert. Dieses Fahrzeug richtet sich an „Gentlemen-Fahrer“, die nach einem unvergleichlichen Rennsporterlebnis suchen. Ohne die Einhaltung der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaftsregeln ermöglicht er eine gesteigerte Leistung und intensiveren Fahrspaß.

Innovationskraft & Fahrspaß

Mit dem 499P Modificata bringt Ferrari auch zahlreiche technische Innovationen auf die Rennstrecke. Highlights sind ein Elektromotor an der Vorderachse, Allradantrieb, der stets aktiv ist, eine maximale Systemleistung von 870 PS und die „Push to Pass“-Funktion. Pirelli-Reifen, speziell entwickelt für dieses Modell und eine überarbeitete Fahrwerksabstimmung erhöhen die Fahrperformance.

Mit der Präsentation des neuen Modells startet Ferrari ein „Sport Prototipi Clienti“-Programm. Dieses Angebot erweitert das bekannte „F1 Clienti“-Programm. Es ermöglicht den Besitzern an exklusiven Veranstaltungen auf weltbekannten Rennstrecken teilzunehmen, unterstützt durch Ferraris Expertise in Logistik, Wartung und technischem Support wie man es bereits auch von der Rennstrecke in Fiorano kennt.

E-Boost für den V6 Verbrenner

Ausgestattet ist der 499P Modificata mit einem Hybridantrieb, bestehend aus einem V6-Verbrennungsmotor und einem Elektromotor an der Vorderachse. Die kombinierte Leistung des Systems beläuft sich auf beeindruckende 870 PS. Ergänzt wird dies durch eine 800-Volt-Batterie und ein 7-Gang-sequenzielles Getriebe.

Entwickelt im Ferrari Centro Stile vereint er Eleganz mit technischer Raffinesse. Ein Kohlefaser-Monocoque-Chassis, fortschrittliche Technologien wie eine Schubstangenaufhängung und ein Brake-by-Wire-System zeugen von der Exklusivität dieses Modells.

Fortsetzung einer Prototypen – Erfolgsgeschichte

Mit diesem Rennbulliden ehrt Ferrari seine reiche Geschichte im Langstreckenrennsport. Im „Sport Prototipi Clienti“-Programm tritt dieses Fahrzeug in die Fußstapfen vieler legendärer Ferrari-Rennwagen. Der 499P Modificata setzt neue Standards im Bereich der Sportprototypen, die außerhalb des Wettbewerbs eingesetzt werden. Ferrari bietet mit diesem Modell eine einzigartige Kombination aus Kraft, Design und exklusivem Fahrerlebnis, ideal für leidenschaftliche Motorsportbegeisterte.

