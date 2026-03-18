Ferrari Amalfi Spider – Offen mit 2+2-Layout

Ferrari Amalfi Spider – Offen mit 2+2-Layout – Mit dem neuen Ferrari Amalfi Spider erweitert Ferrari seine Frontmittelmotor-Baureihe um einen offenen Gran Turismo, der klassische Eleganz, hohe Alltagstauglichkeit und beeindruckende Leistung miteinander verbindet. Der Spider kombiniert das 2+2-Konzept eines komfortablen GT mit einem kraftvollen V8-Biturbo – und zeigt damit, dass offene Ferrari nicht nur emotional, sondern auch erstaunlich vielseitig sein können.

Schon auf den ersten Blick folgt der Amalfi Spider jener Designphilosophie, die bei Ferrari seit Jahrzehnten Gran-Turismo-Modelle prägt. Die lange Motorhaube, das weit nach hinten versetzte Greenhouse und das kompakte Heck sorgen für eine gestreckte, dynamische Silhouette.

Das zugrunde liegende Frontmittelmotor-Konzept ist dabei mehr als nur eine stilistische Entscheidung. Der Motor sitzt weit hinter der Vorderachse, was eine besonders ausgewogene Gewichtsverteilung ermöglicht. Diese Architektur gehört zu den klassischen Ferrari-GT-Tugenden und sorgt für ein präzises, stabiles Fahrverhalten – besonders auf schnellen Landstraßen oder langen Autobahnetappen.

Mit dem Amalfi Spider positioniert sich Ferrari bewusst im Segment der luxuriösen Hochleistungs-GT. Er ist weniger radikal als die reinrassigen Mittelmotor-Supersportwagen aus Maranello, dafür deutlich vielseitiger und komfortabler.

V8-Biturbo mit 640 PS

Herzstück des offenen Gran Turismo ist ein kraftvoller V8-Biturbo. Das Aggregat basiert auf Ferraris bewährter F154-Motorfamilie und leistet im Amalfi Spider 640 PS. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, das die Leistung an die Hinterräder weitergibt. Diese Kombination sorgt für schnelle Gangwechsel, spontane Beschleunigung und gleichzeitig eine sehr kultivierte Leistungsentfaltung.

Ferrari hat den Motor für den Amalfi Spider weiter optimiert. Verbesserte Sensorik, überarbeitete Turbosteuerung und ein fein abgestimmtes Motormanagement sollen das Ansprechverhalten noch direkter machen. Gerade im Gran-Turismo-Segment spielt neben der reinen Leistung vor allem die Dosierbarkeit eine entscheidende Rolle – ein Bereich, in dem Ferrari traditionell besonders viel Entwicklungsarbeit investiert.

Offenes Fahrerlebnis in Sekunden

Als echter Spider setzt der Amalfi Spider auf ein klassisches Stoffverdeck, das sich elektrisch öffnen und schließen lässt. Der Öffnungsvorgang dauert lediglich rund 13,5 Sekunden und funktioniert auch während der Fahrt bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h.

Ferrari verwendet ein mehrlagiges Akustikgewebe, das Wind- und Abrollgeräusche deutlich reduziert. Dadurch bleibt auch bei geschlossenem Dach der Komfort eines klassischen Coupés weitgehend erhalten.

Offen entfaltet der Spider hingegen jene emotionale Dimension, die viele Ferrari-Fahrer besonders schätzen: der Klang des V8, der Fahrtwind und die unmittelbare Verbindung zur Umgebung.

Modernes Cockpit mit digitalem Fokus

Im Innenraum präsentiert sich der Amalfi Spider deutlich moderner als frühere Ferrari-GT-Modelle. Das Cockpit kombiniert mehrere digitale Anzeigen zu einer klar strukturierten Fahrerumgebung.

Ein 15,6-Zoll-Digitalinstrument liefert sämtliche Fahrinformationen direkt vor dem Fahrer. Ergänzt wird es durch einen 10,25-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole sowie ein 8-Zoll-Display für den Beifahrer.

Dieses Layout erlaubt es dem Beifahrer, aktiv am Fahrerlebnis teilzunehmen, etwa durch die Anzeige von Drehzahl, Geschwindigkeit oder Navigationsdaten.

Das 2+2-Sitzkonzept sorgt zudem für zusätzliche Alltagstauglichkeit. Die hinteren Sitze sind zwar eher für kürzere Strecken geeignet, bieten aber ausreichend Platz für Gepäck oder gelegentliche Mitfahrer – ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Zweisitzern.

Ein Ferrari für große Reisen

Mit dem Amalfi Spider bleibt Ferrari seiner Tradition treu, Sportwagen nicht nur als kompromisslose Performance-Maschinen zu verstehen. Vielmehr knüpft das Modell an die klassische Idee des italienischen Gran Turismo an: ein leistungsstarker, eleganter Sportwagen, der lange Strecken ebenso souverän bewältigt wie kurvige Küstenstraßen oder alpine Passrouten.

Der Amalfi Spider verbindet damit mehrere Welten: die Leistung eines modernen Ferrari, die Eleganz eines luxuriösen GT und die Freiheit eines offenen Sportwagens.

Unterm Strich entsteht so ein Ferrari, der nicht nur auf der Rennstrecke beeindruckt, sondern vor allem dort überzeugt, wo Gran Turismo traditionell zu Hause sind – auf langen, kurvenreichen Straßen unter freiem Himmel.