Ferrari Approved – Premium aus Vorbesitz

Ein Ferrari, das ist für viele Autoliebhaber das höchste der Gefühle – und wenn es nicht ganz für einen Neuwagen reicht oder ein früheres Baujahr besser gefällt, so gibt es ein umfangreiches Angebot an Gebrauchten: 90 Prozent aller je gebauten Ferrari sollen noch existieren. Doch die Hemmschwelle, sich einen der Exoten zuzulegen, liegt hoch. Mir dem Programm Ferrari Approved will der Hersteller sie etwas niedriger legen. Wir haben es uns am Stammsitz in Maranello erklären lassen.

Herzstück des Programms ist die genaue Überprüfung gebrauchter Sportwagen, um die Qualität zu sichern und gleichzeitig die Kosten für den Kunden kalkulierbar zu halten. Dazu gehört ein Originalitäts-Check, mit dem sich der Kunde sicher sein kann, dass der Wagen sich im Auslieferungszustand befindet. Die Fahrzeuggeschichte und Servicehistorie werden zertifiziert. Und es gehört auch ein Pannenservice dazu, sowie ein einjähriges Abonnement einer Ferrari-Zeitschrift. Hinzu kommt eine zweijährige Garantie, die übrigens auch an eventuelle Folgekäufer übertragbar ist.

Was neu ist: Aus dem Zubehörprogramm lässt sich ein gebrauchter Ferrari mit Originalteilen personalisieren, das ganze ist im Ferrari-Genuine-Konfigurator darstellbar. Das Approved-Programm wird übrigens nur bei Ferrari-Händlern angeboten.

Zeritifizierung & maximale Kilometerleistung

Ferrari Approved ist eines von drei Programmen für Zertifizierung, Wartung und Garantie, die je nach Alter des Fahrzeugs abgestuft sind. Ferrari Approved ist für Modelle von einem bis 15 Jahren Fahrzeugalter und maximal 120.000 Kilometern vorgesehen. Mehr Kilometer kommen laut Hersteller ohnehin so gut wie nie vor. Ab 20 Jahren Alter greift das Zertifizierungsprogramm Ferrari Classiche. Das Ferrari-Premium-Programm, das für Autos zwischen 10 bis 20 Jahren Alter einschlägig ist, ist kein Zertifizierungs-, sondern in erster Linie ein Service-Programm.

In der hellbeige gefliesten Werkstatt des Ferrari-Händlers in Bologna können wir zuschauen, wie das Programm umgesetzt wird. Das Ambiente ist übrigens eine Zeitreise in die 80er-Jahre, blitzsauber, mit Ferrari aus verschiedenen Epochen in unterschiedlichen Phasen der Zerlegung. Der leitende Mechaniker erklärt die Vorgehensweise, wir können die Checkliste überprüfen: Mit bis zu 201 einzelnen Punkten geht man hier viel tiefer als bei einer bloßen Durchsicht.

Procedere & Abgleich

Es beginnt mit einer Sichtprüfung und professionellen Fotodokumentation, erstreckt sich über technische Überprüfungen und den Abgleich mit den originalen Unterlagen bis hin zu einer rund 40minütigen Testfahrt. Zum Schluss werden nochmals alle Flüssigkeiten geprüft. In Summe werden dafür 6 – 7 Stunden aufgewendet, nur so kann ein hoher Qualitätsgrad erreicht werden. Defekte Teile werden konsequent ausgetauscht.

Üblicherweise investiert der Ferrari-Händler 5000 bis 10.000 Euro in eine solche Überprüfung und Aufbereitung gebrauchter Sportwagen; 95 Prozent von ihnen werden als „Approved“ verkauft. Das Programm gilt in ähnlicher Form auch für die streng limitierten Modelle der Serien „Icona“ und „Supercar“. Bei den Hybrid-Modellen der Serien SF90 und 296 lassen sich übrigens auch die Batterien per Garantie absichern – für Kunden definitiv eine Überlegung wert.

Conclusio: Als eines der umfassendsten einschlägigen Programme hebt „Ferrari Approved“ die Gebrauchten beinahe auf das Niveau von Neuwagen – und erweitert damit die Optionen für Liebhaber der ikonischen Marke deutlich. Und sei es nur, um die Zeit bis zur Lieferung des bestellten Neufahrzeugs adäquat zu überbrücken.