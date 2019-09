Ferrari F8 Spider – Generationswechsel

Generationswechsel bei den offenen Ferrari mit V8. Der Ferrari F8 Spider ersetzt den 488 Spider. Der Neue bringt 50 PS und zehn Newtonmeter mehr mit. Und er wiegt nur 20 Kilogramm mehr als der extremere 488 Pista Spider. Der 3,9-Liter-Motor liefert 720 PS bei 8.000 Umdrehungen in der Minute und ein Drehmoment von 770 Newtonmetern bei 3.250 U/min. So sprintet der offene Zweisitzer in 2,9 Sekunden auf 100 km/h.

Den neuen Ansaugkrümmer hat man direkt von der 488-Challenge übernommen, um die Leistungssteigerung zu erreichen. Im F8 Spider wurden die Lufteinlässe von den Flanken nach hinten gesetzt. Sie befinden sich jetzt an beiden Seiten des angeblasenen Spoilers und sind direkt mit dem Lufteinlass des Motors verbunden. Dadurch reduzieren sich Strömungsverluste drastisch. Die Durchflussleistung am Motoreinlass ist erhöht und die Leistung gesteigert. Der Luftstrom profitiert zudem von dem durch die Form des Heckspoilers erhöhten Staudruck. Die Adaptive Performance Launch analysiert bei Beschleunigungen den Grip und passt dann das abgegebene Drehmoment elektronisch den Straßenverhältnissen an. Dadurch reduziert sich der Schlupf zugunsten maximaler Beschleunigung auf ein Minimum. Das Hardtop des F8 Spider lässt sich in 14 Sekunden – bis 45 km/h – öffnen oder schließen.

