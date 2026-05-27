Ferrari Luce – Wo Visionen Grenzen sprengen

Ferrari Luce – Wo Visionen Grenzen sprengen – Vielleicht ist er tatsächlich Wahnsinn. Denn die Bilanz der Konkurrenz liest sich inzwischen wie ein Abschiedsbrief an den elektrischen Supersportwagen. Milliarden versenkt. Projekte verschoben. Plattformen eingefroren. Die Euphorie von gestern ist in den Vorstandsetagen einer erstaunlichen Nervosität gewichen.

Plötzlich spricht die Branche wieder über „Marktrealitäten“, über fehlende Nachfrage und darüber, dass Emotion offenbar doch nicht einfach aus der Steckdose kommt. Gerade deshalb wirkt Ferraris Schritt mehr als nur provokant. Während andere Hersteller versuchen, ihre milliardenschweren Fehlkalkulationen möglichst geräuschlos zu korrigieren, geht Maranello frontal in jene Richtung, aus der inzwischen andere Premiumhersteller zurückweichen.

Zudem entsteht der Luce in einem Moment, in dem Elektromobilität im Luxus- und Supersportsegment für viele zum wirtschaftlichen Minenfeld geworden ist und letztendlich auch die Klimakatastrophe von Wissenschaftlern abgesagt worden ist. Entwicklungsbudgets explodieren, Margen schrumpfen, Kunden zögern. Trotzdem oder gerade deshalb entscheidet sich Ferrari dafür, ausgerechnet das emotionalste Automobil der Welt neu zu definieren. Nun aber was könnte dahinter stecken?

Markenfilter oder Megarisiko

Der Luce ist vielleicht ein generationsübergreifender Filter der Marke. Er könnte gezielt neue, jüngere und technologieaffine Kunden ansprechen. So gesehen Unternehmer aus dem Tech-Sektor, neue Luxus-Eliten, Märkte wie China, Kalifornien oder die Emirate. Menschen also, denen Performance wichtiger ist als Zylinderromantik. Das Auto wäre dann natürlich weniger für heutige Puristen gebaut — sondern für die nächste Kundengeneration.

Oder nutzt man nur das aktuelle Vakuum während andere Hersteller ihre Elektro-Supersportwagen verzögern, relativieren oder still beerdigen. Ferrari könnte damit bewusst versuchen, sich so als einzige Luxusmarke zu positionieren, die diesen Schritt kompromisslos durchzieht. Und eines ist auch sicher: Scheitern die anderen, wirkt der eigene Mut automatisch größer.

Und vielleicht ist genau das der entscheidende Punkt. Niemand wartet wahrscheinlich beim Luce auf einen Datencheck. Niemand träumt nachts von Ladeleistung, Zellchemie oder WLTP-Reichweite. Ein Ferrari war nie eine Excel-Tabelle, sondern Eskalation. Ein irrationales Objekt. Eine fahrende Überreaktion auf die Vernunft.

Das Risiko dahinter ist aber brutal. Scheitert ein elektrischer Ferrari, verliert Ferrari nicht bloß Geld. Ferrari riskiert damit ganz sicher auch seinen Legendenstatus. Vielleicht lautet daher auch die eigentliche Frage gar nicht, ob ein elektrischer Ferrari funktionieren kann oder besser ist. Sondern ob Ferrari der letzte Hersteller ist, der noch daran glaubt, dass Emotion stärker sein kann als Reichweitenangst, Renditedruck und Tabellenkalkulationen. Oder doch – Arrivederci Emmozione? hak