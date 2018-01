Ferrari – Scuderia Gohm Showroom Wien eröffnet

Ferrari – Scuderia Gohm Showroom Wien eröffnet. Gemeinsam mit 300 geladenen Gästen und Freunden des italienischen Sportwagenherstellers, feierte Scuderia Gohm GmbH in Wien die Eröffnung des mit Spannung erwarteten neuen Ferrari Showrooms.

Mit einer Gesamtfläche von ca. 5.000 m2 umfasst der Standort einen 1.000 m2 großen Ausstellungsraum sowie einen dazugehörigen Servicebereich von ebenfalls 1.000 m2. Alle Flächen spiegeln ganzheitlich die Identität der Marke wider. Co-Geschäftsführer Thorsten Gohm und Ekkehard Schwarz investierten rund 4,5 Millionen Euro in den Wiener Standort und schafften die ultimative Veranstaltungsadresse für das elf Mann starke Scuderia-Team, um die österreichische Ferrari-Familie mit den von der Luxusmarke erwarteten Standards zu unterstützen.

Auch Enrico Galliera (Senior Vice President – Commercial and Marketing) und Francesco Bianchi (Head of Europe Middle East and Africa), die Spitzenführungskräfte des Hauptsitzes in Maranello waren dabei, um diesen speziellen Anlass gebührend zu feiern. Zusammen mit dem Scuderia-Team wurden die italienischen VIPs vom für die DACH-Region zuständigen Verantwortlichen Jean-Philippe Leloup (Managing Director of Ferrari Central/East Europe GmbH) bewirtet.

Während der Eröffnungsveranstaltung sagte Thorsten Gohm: „Wir sind stolz, die neuen Lokalrepräsentanten von Ferrari im österreichischen Markt zu sein. Seit dem Erfolg unseres ersten offiziellen Events im Rahmen der Feierlichkeiten zu Ferraris 70. Geburtstag im letzten Jahr, haben sich unsere Team- und Kundenbeziehungen immer weiter verstärkt. Wir danken der Stadt für ihr herzliches Willkommen.“

Der galerieartige Ausstellungsraum kann bis zu 13 Ferraris beherbergen und wird durch die sieben auf der Servicefläche befindlichen Parkbuchten unterstützt. Durch das Anbieten direkter Lieferungen und Parkmöglichkeiten im Winter, der in Österreich anerkannten Straßeninspektion sowie luxuriöser Verzierungen ermöglicht das Ferrari-Team die ganzheitliche Rosso-Erfahrung.