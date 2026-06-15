Ferroelektrizität senkt den Energiehunger von Datenspeichern

Ferroelektrizität senkt den Energiehunger von Datenspeichern – Die stetig wachsenden Datenmengen durch Künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste und digitale Anwendungen stellen die IT-Branche vor eine große Herausforderung: Datenspeicher müssen immer leistungsfähiger werden, gleichzeitig aber deutlich weniger Energie verbrauchen. Forschende des Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme haben nun eine Technologie entwickelt, die genau dieses Ziel verfolgt. Im Mittelpunkt steht dabei ein physikalisches Phänomen namens Ferroelektrizität.

Daten speichern ohne dauerhafte Stromzufuhr

Klassische Speichertechnologien benötigen häufig kontinuierlich Energie, um Informationen vorzuhalten oder schnell verfügbar zu machen. Das neue Verfahren des Dresdner Forschungsteams setzt dagegen auf ferroelektrische Materialien. Diese besitzen die besondere Eigenschaft, elektrische Polarisationen dauerhaft zu speichern – ähnlich wie ein Magnet seine Ausrichtung beibehält.

Der entscheidende Vorteil: Einmal gespeicherte Daten bleiben auch ohne Stromversorgung erhalten. Gleichzeitig benötigen sowohl das Speichern als auch das Auslesen der Informationen deutlich weniger Energie als bei vielen herkömmlichen Speicherlösungen. Darüber hinaus ermöglichen die neuen Speicherzellen äußerst schnelle Schaltvorgänge.

Ferroelektrische Materialien als Schlüsseltechnologie

F erroelektrizität beschreibt die Fähigkeit bestimmter Materialien, elektrische Dipole dauerhaft auszurichten und diese Ausrichtung gezielt durch elektrische Felder zu verändern. Dieser Effekt lässt sich nutzen, um digitale Informationen in Form unterschiedlicher Polarisationszustände abzulegen.

Die Forscher des IPMS integrieren diese Eigenschaften in moderne Halbleiterbauelemente. Das Ergebnis sind nichtflüchtige Speicher, die Daten langfristig sichern, ohne permanent mit Energie versorgt werden zu müssen. Damit könnten zukünftige Speicherlösungen wesentlich effizienter arbeiten als heutige Technologien.

Bedeutende Vorteile für KI und Rechenzentren

Besonders interessant ist die Entwicklung für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Moderne KI-Systeme benötigen enorme Rechenleistungen und müssen ständig große Datenmengen zwischen Prozessoren und Speichern bewegen. Dieser Datentransfer zählt zu den größten Energieverbrauchern moderner Computersysteme.

Die neue ferroelektrische Speichertechnologie könnte diesen Energiebedarf deutlich reduzieren. Gleichzeitig profitieren Anwendungen von kürzeren Zugriffszeiten und einer höheren Effizienz. Dadurch lassen sich sowohl Betriebskosten als auch der ökologische Fußabdruck großer Rechenzentren senken.

Prototyp bereits entwickelt

Den Forschenden ist es bereits gelungen, einen funktionsfähigen Prototypen des neuartigen Datenspeichers zu entwickeln. Die Technologie verbindet hohe Geschwindigkeit mit geringem Energieverbrauch und langfristiger Datensicherheit. Damit eröffnet sie neue Perspektiven für zukünftige Speicherarchitekturen in Computern, mobilen Endgeräten und intelligenten KI-Systemen.

Wegbereiter für nachhaltige Digitalisierung

Die Arbeit des Fraunhofer IPMS zeigt, wie innovative Materialforschung zur Lösung zentraler Herausforderungen der Digitalisierung beitragen kann. Während der weltweite Bedarf an Rechenleistung weiter steigt, gewinnen energieeffiziente Speichertechnologien zunehmend an Bedeutung. Ferroelektrische Speicher könnten deshalb zu einer Schlüsselkomponente zukünftiger IT-Infrastrukturen werden und einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren digitalen Welt leisten.