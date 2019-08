FIA WRC Kanada – STARD-Team auf WM-Platz zwei

Im 7. Lauf der FIA WRC, in Quebec/Kanada fuhr Manfred Stohls STARD-Team auf Platz zwei einen großen Erfolg ein. Auf dem mit 1.370 Metern längsten Kurs des WM-Kalenders gab es für die STARD-Crew die Erkenntnis, dass der Abstand zur Weltspitze praktisch keiner mehr ist. Janis Baumanis konnte beweisen, dass er vom Speed her den absoluten Hauptdarstellern der Weltmeisterschaft um nichts nachsteht. „Wir haben gesehen, dass wir voll dabei sind“ freute sich Teamchef Manfred Stohl vorerst über den neuerlichen Einzug seines Einser-Piloten in die Halbfinal-Phase. Für die hatte sich Baumanis als Gesamtfünfter souverän qualifiziert.

Im Halbfinale packte er seine wohl stärkste Performance aus. Mit einem Katapultstart setzte er sich gleich an die zweite Stelle und wehrte dort sechs Runden lang sämtliche Angriffe routiniert ab. Als Zweiter hinter Vorjahrs-Teamkollegen Timur Timerzyanov ließ der Lette unter anderem die bisherigen Saisonsieger Kevin Hansen oder Niclas Grönholm hinter sich. So sicherte er sich (heuer zum vierten Mal) einen verdienten Platz im Finale der besten sechs WM-Piloten.

Das Finale – eine Kopie des Halbfinales

Dort setzte Baumanis fort, wo er im Semifinale aufgehört hatte. Er fabrizierte fast eine Kopie. Wieder ein sensationeller Start an Freund und Feind vorbei auf Platz zwei. Und dort eine heroische Verteidigung der besten WM-Platzierung des österreichischen STARD-Privatteams bis ins Ziel. „Platz zwei in einem Weltmeisterschaftslauf ist ein absoluter Traum“, so Team-Leader Manfred Stohl. „Man muss sich vorstellen, dass uns nur eine einzige Sekunde sogar auf den Sieg gefehlt hat. Einfach großartig und eine riesige Bestätigung für die Arbeit des gesamten Teams.“

Janis Baumanis ließ nach der Siegerehrung: „Ich bin riesig erleichtert und super happy. Endlich konnte ich das umsetzen, was in mir steckt und was ich bisher nur teilweise zeigen konnte. Der zweite Platz ist unfassbar toll und vor allem eine Bestätigung, dass mein dritter Platz in Norwegen kein Zufall war!“

Die weiteren FIA WRC-Läufe 2019

Frankreich 31. 8 – 1. 9. Lohéac, Bretagne

Lettland 14. – 15. 9. Bikernieki National Sports Base

Südafrika 9. – 10. 11. Killarney International Raceway

