Fiat 124 Spider als Limited Edition

Fiat 124 Spider als Limited Edition. Fiat offeriert den 124 Spider kurz vor der Cabriosaison als „Europa Limited Edition“. Er erinnert an das „Spidereuropa“ genannte Modell, mit dem Pininfarina 1981 den damals werksseitig nur noch in den USA verkauften 124 Spider zurück nach Europa brachte. Das limitierte Sondermodell ist grundsätzlich in Passione Rot Metallic und mit schwarzem Stoffverdeck ausgerüstet. Die 17 Zoll-Leichtmetallräder sind optional auch im Design des historischen Vorbilds erhältlich.

Zu den weiteren Merkmalen des Europa gehören unter anderem in Silber lackierte Außenspiegelabdeckungen, ein „124“-Logo am Kühlergrill sowie eine Plakette mit der fortlaufenden Editionsnummer und ein maßgeschneidertes Gepäckset. Zur Serienausstattung gehört außerdem ein Bose-Soundsystem mit vier in den beiden Kopfstützen integrierten Lautsprechern. Als Antrieb dient der 106 kW/140 PS starke 1,4 Liter-Turbomotor, der auf Wunsch auch mit einer Automatik kombiniert werden kann.