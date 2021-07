Fiat betreut seine Klassiker

In so genannten „Heritage Points“ betreut Fiat Chrysler seine Klassiker. An den Standorten Frankfurt und Hamburg. Die Heritage Points stellen Echtheitsbescheinigung und Herkunftszertifikat für die italienischen Marken Abarth, Alfa Romeo, Fiat und Lancia aus. Wichtige Dokumente, die Originalität und Auslieferungsspezifikation des Oldtimers bestätigen. Sie bieten Schutz vor Fälschungen oder Fahrzeugen zweifelhafter Herkunft. Ob Abarth Monomille, Alfa Romeo GTA, Fiat 8V oder Lancia Stratos – je seltener das Fahrzeug, desto wichtiger sind die Dokumente.

In den beiden neu gegründeten Heritage Points „betreut“ Fiat seine Klassiker der vier Marken. Sie werden umfassend in Wort und Bild dokumentiert. Die eigentliche Zertifizierung erfolgt anschließend über die Heritage-Zentrale in Turin. Die Kosten richten sich nach Aufwand und Fahrzeugwert. Die Heritage Points bieten außerdem weitere Dienstleistungen speziell für historische Fahrzeuge an. Darunter exklusive Accessoires sowie eine kleine Auswahl seltener, mit Originalwerkzeugen nachgefertigter Ersatzteile.

Seit mehr als fünf Jahren führt Heritage in der Turiner Zentrale Zertifizierungen und Restaurierungen von Klassikern der Marken Abarth, Alfa Romeo, Fiat und Lancia durch. Die Eröffnung der „Heritage Points“ in Frankfurt und Hamburg folgt der Strategie, einen Teil dieser Dienstleistungen mit spezialisiertem Personal auch außerhalb Italiens anzubieten.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp