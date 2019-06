Die Fusion von Fiat Chrysler mit Renault scheint geplatzt. Aus einem der größten Autokonzerne der Welt wird offensichtlich nichts. Die französische Regierung, zu 15 Prozent an Renault beteiligt, hatte um mehr Bedenkzeit gebeten. So heißt es in Medienberichten. Fiat Chrysler soll daraufhin sein Angebot zurückgezogen haben, das zuvor durchaus auf Gegenliebe gestoßen war.