Fiat E-Ulysse: der nächste Elektrifizierungs-Schritt

Der neue Fiat E-Ulysse – Nachfolger des gleichnamigen bis 2010 produzierten Modells – ist der nächste Elektrifizierungs-Schritt von Fiat. Er ist das ideale Fahrzeug für den Personen-Transport. Sowohl für Familien als auch als Shuttle für beispielsweise Hotelgäste.

Der E-Ulysse bietet alle Vorteile des Elektroantriebs. Darunter interessante Förderungen und Steuervorteile, Bevorzugung beim Parkraum sowie einen leisen Motor. Die Großraumlimousine zeichnet sich außerdem durch das Fahrverhalten eines Pkw und kompakte Abmessungen aus. So kommt der neue Fiat E-Ulysse auch problemlos auch in Tiefgaragen. Die Modularität des Innenraums und die Sitzplatzkapazität bis zu acht Personen machen ihn zum idealen Fahrzeug für Familien oder als Shuttle.

– Zur Wahl stehen zwei Batteriekapazitäten, 50 beziehungsweise 75 kWh.

– Die Reichweite für die 75kWh Batterie beträgt bis zu 329 Kilometer nach WLTP.

– V-max ist elektronisch auf 130 km/h limitiert.

– Der Antrieb leistet 100 kW136 PS, maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter.

– Zur Serienausstattung gehört ein 100-kW-Schnellladesystem, das in 45 Minuten zu 80 % auflädt.

– Auch serienmäßig: ein 11 kW On-Board-Charger und ein Mode-3-Ladekabel.

Wohlbefinden an Bord

Der Fiat E-Ulysse ähnelt einem Wohnzimmer, in das man Familie und Freunde sowie Kollegen oder Kunden einlädt. Als Zubehör ist ein innovatives Luftreinigungssystem erhältlich, das mit Ultraviolettlicht (UV-C) arbeitet. Das Desinfektionsmodul verfügt dank integrierter Batterie über eine Autonomie von etwa vier Stunden. Das Gerät ist transportabel und ist so bequem auch außerhalb des Fahrzeugs einsetzbar. Die Drei-Zonen-Klimatisierung mit separaten Bedienelementen für Fahrer, Beifahrer und die Passagiere im Fond iste ein weiterer Wohlfühlfaktor.

Komfort, Modularität

In allen Innenraumvarianten – mit acht beziehungsweise sieben Plätzen in jeweils drei Reihen – sind die Fondsitze des neuen Fiat E-Ulysse auf Schienen montiert. Die dreisitzigen Sitzbänke sind 1:3 zu 2:3 geteilt verschiebbar und herausnehmbar. Außerdem verfügen sie über individuell verstellbare Lehnen und Isofix-Montagepunkte für alle Sitzplätze. In der Ausstattungsvariante LOUNGE bietet der neue Fiat E-Ulysse optional die Möglichkeit, mit zwei bequemen Einzelsitzen im Fond zusammen mit einem komfortablen Klapptisch ein Wohnzimmer auf vier Rädern zu schaffen. Der Innenraum lässt sich somit je nach Bedarf für die unterschiedlichen Beförderungsaufgaben von Passagieren und Gepäck leicht umgestalten. Für den achtsitzigen Fiat E-Ulysse sind 12 Konfigurationen möglich. Der Siebensitzer erlaubt 16 Konfigurationen.

Kompakte Abmessungen, viel Platz

Zu den Stärken des neuen Fiat E-Ulysse zählen die kompakten Abmessungen. Die Höhe beträgt weniger als 190 Zentimeter, die Länge 495 Zentimeter (530 Zentimeter in der Langversion). Einzelradaufhängungen ringsum und progressiv ansprechende Fahrwerksfedern sorgen für sichere Straßenlage unter allen Fahrbahnbedingungen.

Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 4.200 Liter beziehungsweise 4.900 Liter in der Langversion. Bei belegten Sitzen verbleibt ein Gepäckraum von immer noch 900 beziehungsweise 1.500 Litern. Der Laderaum fasst Gegenstände bis zu einer Länge von 3,1 Metern (3,5 Meter in der Langversion).

Sicherheit und Infotainment

Serienmäßig sind Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent und Totwinkel-Assistent an Bord. Die Kollisionswarnung analysiert mit Hilfe der Bordkamera das Fahrzeugumfeld und warnt vor möglichen Kollisionen mit anderen Fahrzeugen oder Fußgängern. Als Ergänzung löst der Aktive Notbremsassistent eine Vollbremsung aus. Wenn der Fahrer bei einer entsprechenden Gefahr nicht oder falsch reagieren sollte. Die Rückfahrkamera projiziert ein 180°-Bild auf das Display in der Armaturentafel. Das ESP ist optional um eine einstellbare Traktionskontrolle erweiterbar. Die steuert den Schlupf mit den Modi Asphalt, Schnee, Sand oder Matsch individuell je Fahrbahnbeschaffenheit.

Je nach Ausstattungsvariante des neuen Fiat E-Ulysse stehen zwei unterschiedliche Infotainmentsysteme zur Verfügung. Topversion ist eine Anlage mit 7-Zoll-Farbtouchscreen , die kompatibel ist zu Android Auto und Apple Car Play sowie dem Connect Nav-Service von Navigationsdienstleister TomTom.

Der Fiat E-Ulysse ist ab Mitte März bestellbar.

