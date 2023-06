Fiat Topolino – Neues Elektroleichtfahrzeug

Jetzt will auch Fiat mit dem Topolino ein neues Elektroleichtfahrzeug bringen. Stellantis will nach dem Opel Rocks-e und Citroën Ami eine weitere seiner Marken in Richtung urbane Mobilität trimmen. Der Topolino ist ein 45 km/h schneller Zweisitzer mit Elektroantrieb.

Das Microcar, das man ab 15 Jahre fahren kann, ist technisch mit den beiden anderen Modellen identisch, hebt sich aber mit einem ordentlichen Schuss „Dolce Vita“ von ihnen ab. Die Studie des Leichtkraftfahrzeugs zeigt eine offene Variante im Stil früherer Strand- und Freizeitfahrzeuge mit Seilen statt Türen. Was davon in die Serie kommt, bleibt abzuwarten.

Die Typenbezeichnung knüpft an den von Mitte der 30er- bis Mitte der 50er-Jahre gebauten kleinen Topolino („Mäuschen“) an. Er war der erste Fiat 500, der maßgeblich zur Massenmotorisierung Italiens beitrug. (aum)

