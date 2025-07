Fiat Topolino – Sonne – Sand und Meer

Fiat Topolino, Sonne, Sand und Meer – exklusiv für Frankreich und Italien hat Fiat ein limitiertes Sonder- und Sammlermodell des Topolino entworfen. Der Strandbuggy „Vilebrequin Collector’s Edition“ soll das Lebensgefühl an der Riviera von Saint-Tropez bis Capri widerspiegeln.

Das Fahrzeug, das von Hand gefertigt wird, entstand in Kooperation mit dem Bademodenlabel Vilebrequin. Die zweifarbige Lackierung in Weiß und Marineblau erinnert an Himmel und Meer, an gestreifte Sonnenschirme, Segelkappen und Retro-Badeanzüge. Das Stoffverdeck lässt sich wie ein Sonnenhut zurückklappen. Im Fond sind ein maßgeschneiderter Transportkorb und eine Einbau-Dusche untergebracht. Den Schlüsselanhänger ziert die Marken-Schildkröte von Vilebrequin, die als ständige Wächterin der Ozeane gilt. Jeder Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition wird von einem exklusiven Willkommenspaket begleitet, das den Schildkröten-Schlüsselanhänger sowie ein Schreiben enthält, das von Fiat-Chef und Stellantis-Marketingvorstand Olivier Francois und Vilebrequin-Geschäftsführer Roland Herlory persönlich unterzeichnet sind.

Die Sitzpolster des zweisitzigen Elektro-Leichtfahrzeugs sind mit dem Vilebrequin-Logo verziert, die Verkleidungen der Seitenschweller sind satiniert. Anstelle gewöhnlicher Fußmatten verfügt das Sondermodell über nautisch inspirierte Details aus Teakholz sowie eine Dolcevita-Box mit Vilebrequin-Muster. hak/aum