Fiat Tris – Fiat Professional geht mit unter die Dreiräder

Fiat Tris – Fiat Professional geht mit unter die Dreiräder – Die Nutzfahrzeugsparte zeigt in Brüssel auf der Motor Show erstmals ein Dreirad. Der kleine vollelektrische Transporter im Stil der in Europa nicht mehr angebotenen Vespa Ape hat eine Nutzlast von 540 Kilogramm. Das Fahrzeug wurde für die letzte Meile entwickelt und wird bereits in Marokko verkauft.

Das 3,17 Meter lange Fahrzeug leistet in der Spitze 9 kW (12 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 45 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit des Lastenmopeds ist auf 45 km/h beschränkt. Das Fiat Tris wird durch eine Zinkbeschichtung vor Korrosion geschützt und ist mit Full-LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Fahrinformationen liefert ein digitales Display. Mit an Bord sind ein USB-C-Anschluss und eine 12-V-Steckdose. Fiat will das Tris „in den relevanten europäischen Märkten“ einführen. Los geht es in Italien.