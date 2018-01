Fiat vernetzt die 500er-Familie

Fiat vernetzt die 500er-Familie. Fiat vernetzt seine 500er-Familie und bietet alle drei Modellvarianten als Sonderedition „Mirror“ an. 500, 500L und 500X koppeln dabei das Smartphone in das bordeigene Entertainmentsystem Uconnect HD Live und spiegeln dessen Oberfläche via USB-Kabel auf den Sieben-Zoll-Monitor in der Mitte des Dashboards. Umgekehrt können die Funktionen des Smartphones über den bordeigenen Bildschirm gesteuert werden, der genau wie ein Smartphone auf einfaches Wischen und Antippen reagiert.

So lassen sich über Apple Carplay oder Android Auto zum Beispiel Telefongespräche annehmen und Nachrichten austauschen sowie die Navigationssoftware des Smartphones nutzen oder Musik vom Handy über das Soundsystem des Fahrzeugs streamen.

Aber der Fiat 500 Mirror kann noch mehr. Zum einen lässt er sich via Uconnect-App mit dem Internet verbinden, zum anderen können mit dem Service „Mopar Connect“ Fahrzeugdaten und -funktionen via Mobiltelefon abgerufen sowie gesteuert werden. Neben Kontaktaufnahme zu einem Kundenberater in einen Pannenfall können beispielsweise die Türen aus der Ferne ver- oder entriegelt und die noch vorhandene Kraftstoffmenge abgefragt werden.

Weitere Möglichkeiten sind unter anderem die Fahrzeuglokalisierung etwa beim Parken in einer fremden Stadt und ein Handy-Alarm, wenn etwa der Sohn mit dem Auto unterwegs ist und eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit überschreitet.

Die Mirror-Modelle werden in drei verschiedenen Blau-Tönen angeboten und sind auch an zusätzlichen Chromapplikationen an der Karosserie zu erkennen. Wählbar sind alle für die Baureihe verfügbaren Motoren.