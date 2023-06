FIM Enduro Worldcup: Werner Müller mit Doppelsieg in Schweden

Mit einem Doppelsieg beendete Werner Müller das vierte Rennwochenende im FIM Enduro Worldcup in Skovde/Schweden. Nachdem ein Start ein Wochenende davor, in Finnland, für den Kappler Kapazunder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war, musste Werner Müller die vorläufige Gesamtführung im Weltcup an Andrea Belotti (Italien) abgeben.

Daher startete er an diesem Wochenende doppelt motiviert in das Rennen und konnte es schlussendlich auch mit einem Doppelsieg für das Werner Müller Racing Team (WMRT) Kärnten Sport abschließen. Und so wichtige Punkte im Gesamtweltcup aufholen.

„Es war ein sehr spannendes, staubiges und nervenaufreibendes Rennen. Das Ziel ist nach wie vor klar definiert. Alles zu geben und am Ende der Saison eine Goldmedaille im Weltcup einzufahren“, so Werner Müller.

Aktueller Zwischenstand im FIM Weltcup

1.Belotti Andrea (ITA) 115 Punkte

2.Müller Werner (AUT) 110 Punkte

3.Andersson Patrik (SWE) 101 Punkte

Das nächste Rennen dieser Serie findet von 30.6. bis 2.7. in Gelnica in der Slowakei statt.

