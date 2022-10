Finne jüngster WRC-Champion

Mit Kalle Rovanperä wurde ein Finne jüngster WRC-Champion in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft. Nur einen Tag nach seinem 22. Geburtstag. Durch den ersten Platz bei der Rallye Neuseeland machten Rovanperä und sein Co-Pilot Jonne Halttunen den Titel perfekt. Für Toyota ist es der insgesamt achte Weltmeistertitel, den ein Fahrer in Diensten der Japaner gewinnt. 20 Jahre nach dem Erfolg von Marcus Grönholm holt Rovanperä den Titel in seiner dritten WRC-Saison erneut nach Finnland. Und dies erstmals mit einem in Finnland gebauten Auto.

Rovanperä ist über fünf Jahre jünger als der bisherige Rekordhalter Colin McRae. Der gewann die Fahrerwertung der WRC im Jahr 1995. Der Finne, jüngster WRC-Champion, war im ersten Jahr des Rally1-Hybrid-Reglements der WRC das Maß aller Dinge. Was der erste Platz bei der Rallye Neuseeland einmal mehr bestätigt. Seit dem zweiten Lauf des Jahres in Schweden führte Rovanperä das Klassement an und hat sich bereits zwei Rallyes vor Schluss den Titel gesichert. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp