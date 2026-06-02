Firmenradl gewinnt Branchenvergleich bei Fahrradleasing

Firmenradl gewinnt Branchenvergleich bei Fahrradleasing – es entwickelt sich in Österreich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Erfolgsmodell für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und den Fahrradhandel. Passend zum Welttag des Fahrrads am 3. Juni wurde Firmenradl nun vom Fachmagazin electricar zum Testsieger unter den österreichischen Dienstradleasinganbietern gekürt. Das Welser Unternehmen erreichte im aktuellen Vergleich mit deutlichem Abstand den ersten Platz. Für Firmenradl ist die Auszeichnung ein weiterer Beleg dafür, dass sich regionale Wertschöpfung, nachhaltige Mobilität und wirtschaftliche Vorteile erfolgreich verbinden lassen.

Das Fahrrad hat sich längst vom reinen Freizeitgerät zu einem festen Bestandteil moderner Mobilitätskonzepte entwickelt. Gleichzeitig gewinnt das Dienstradleasing als Mitarbeiterbenefit kontinuierlich an Bedeutung. Laut einer aktuellen Analyse arbeitet fast jeder zweite Beschäftigte in Österreich weniger als zehn Kilometer von seinem Arbeitsplatz entfernt. Damit besteht ein enormes Potenzial für den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag.

Von diesem Trend profitiert auch der heimische Fahrradhandel. Jede Leasingvereinbarung bedeutet zusätzliche Kaufkraft bei regionalen Fachhändlern. Firmenradl arbeitet mittlerweile mit mehr als 1.000 Fahrradhändlern in ganz Österreich zusammen und hat seit der Gründung bereits rund 40.000 Fahrräder auf die Straße gebracht. Besonders gefragt sind hochwertige E Bikes, rund zwei Drittel der Arbeitnehmer – 70 % leasen ein Fahrrad mit E-Motor.

Im aktuellen Anbietervergleich des Fachmagazins electricar überzeugte Firmenradl vor allem durch die höchste finanzielle Ersparnis für Arbeitnehmer, nämlich bis zu 42 %. Bewertet wurden unter anderem die tatsächlichen Einsparungen gegenüber einem Direktkauf, die Benutzerfreundlichkeit der Leasingrechner sowie die Qualität der Onlineauftritte. Firmenradl erreichte dabei 96,2 Prozent der möglichen Gesamtpunkte und belegte den ersten Platz.

Für Peter Moll, Geschäftsleiter von Firmenradl, bestätigt die Auszeichnung die konsequente Ausrichtung des Unternehmens. „Diese großartige Bewertung zeigt, dass sich unser Fokus auf Service, Transparenz und regionale Partnerschaften auszahlt. Wir sind der einzige Dienstradleasinganbieter, der zu 100 Prozent österreichisch ist. Das bedeutet kurze Wege, persönliche Betreuung und Wertschöpfung, die im Land bleibt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gewinnt dieser Aspekt für viele Unternehmen zusätzlich an Bedeutung.“