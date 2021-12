Fisker Ocean – das fortschrittlichste Auto der Welt?

Ist der Fisker Ocean jetzt das fortschrittlichste Auto der Welt? Ja, wenn es nach Henrik Fisker geht. Bezeichnet er doch den Ocean als „das nachhaltigste Auto der Welt“. Das SUV soll schon in einem knappen Jahr auf den Markt kommen. Fertigungsstart laut Fisker: November 2022. Im ersten vollen Jahr will man 40.000 bis 50.000 Einheiten bei Magna in Graz bauen.

„Das Auto soll nur 37.499 Dollar kosten”, preist Fisker die frontgetriebene, immerhin 205 kW/279 PS starke Einstiegsversion namens Sport. Das sind umgerechnet nicht einmal 34.000 Euro. Für 49.999 Dollar oder zirka 44.320 Euro) gibt es den Oecan Ultra mit Allradantrieb und 403 kW/548 PS. Darüber liegt der Extreme mit 410 kW/558 PS. Die Dimensionen platzieren den Fisker Ocean mitten in klassischem SUV-Territorium. 4,78 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,63 Meter hoch.

Das Einstiegsmodell habe wegen „mehr Effizienz und besserem Handling im Schnee“ einen Frontantrieb erhalten. Der Ocean besitze nicht weniger als die „fortschrittlichste Antriebseinheit der Welt“. Außerdem: Im Interieur weckt ein Bildschirm, zum Betrachten von Filmen von der Vertikalen in die Horizontale drehbar, die Aufmerksamkeit. Im California-Modus lassen sich per Knopfdruck alle Fenster gleichzeitig versenken. Einschließlich der Heckscheibe. Die Spitzenversion verfügt sogar über ein Solardach. Das Materialkonzept sieht im Innenraum ausschließlich „vegane“ Werkstoffe vor.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp