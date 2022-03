Fisker Ocean feiert Europa-Debüt

Der Fisker Ocean feiert auf dem Mobile World Congress in Barcelona (bis 3. März) sein Europa-Debüt. Der fünfsitzige Fisker Ocean Sport hat laut WLTP-Schätzung eine Reichweite von 440 km. In Österreich – Magna Graz baut den Ocean – hat er einen Startpreis von 41.900 Euro. Der leistungsstarke Fisker Ocean Extreme schafft mit einer einzigen Ladung 630 km nach WLTP-Schätzung und verfügt über Doppelmotor-Allradantrieb, drei Fahrmodi und eine Vielzahl von brandneuen Sicherheitsfunktionen.

„Wir arbeiten daran, im November die Produktion zu starten“, so Henrik Fisker. Als Nachweis für den Fortschritt in Richtung dieses Ziels befinden sich 47 Prototypen des Fisker Ocean im Bau. Herr Fisker selbst prüfte ihre Entwicklung in der Woche vor dem Mobile World Congress.

Das Unternehmen baut sein erstes europäisches Brand Experience Center in München. Es gibt außerdem Pläne für weitere Zentren in anderen europäischen Ländern. Die branchenführende Grundgarantie des Unternehmens von sechs Jahren oder 100.000 Kilometern, auf den Antriebsstrang zehn Jahre oder 160.000 Kilometer und die Garantie auf die Batterie von zehn Jahren oder 160.000 Kilometern sollen von Service-Center in der gesamten Region unterstützen. Der Service beinhaltet etwa eine Fahrzeugabholung von zu Hause oder den Fisker Mobile Service für Kunden, die es bevorzugen, dass qualifizierte Techniker zu ihnen kommen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp