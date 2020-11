Flex Factory – Joint Venture für Kleinserien

Flex Factory ist ein Joint Venture für die Fertigung von Kleinserien. Gegründet von Porsche, seiner Management- und IT-Beratungstochter MHP. Und dem Versicherungskonzern Munich Re. „FlexFactory“ soll helfen, die Fertigung von Kleinserien unterschiedlichster Produkte in der Industrie kosteneffizienter zu machen. Und damit wirtschaftlich lukrativ zu gestalten.

Das Unternehmen tritt als Beratungsfirma auf. Es bietet seine Dienstleistungen als Servicekonzept aus einer Hand an. Zusätzlich unterstützt Flex Factory bei der tatsächlichen Umsetzung des spezifischen Kundenprojekts. Interessant für Hersteller aus verschiedensten Branchen mit einer hohen Variantenvielfalt. Etwa Automobilindustrie, Bekleidungs- oder Verpackungsindustrie. Sie stehen vor der Herausforderung, immer individueller werdende Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen. Damit verkürzen sich Produktlebenszyklen. Porsche bringt sein Produktions-Knowhow ein. MHP seine Expertise in der digitalen Prozessoptimierung an der Schnittstelle von Entwicklung zu Produktion. Finanzierungsmodelle und Risikoanalyse kommen von Munich Re.

Das Kleinserien-Joint Venture Flex Factory wurde praxissimuliert. Die Partner erprobten das Konzept im Rahmen eines konkreten Umsetzungsszenarios im Karosseriebau von Porsche. Man simulierte und optimierte die Produktion verschiedener Anbauteile auf einer Fertigungsstraße. Porsche und MHP sind mit jeweils 25 Prozent an der Flex Factory GmbH beteiligt, Munich Re mit 50 Prozent.

