Flixbus – Biogas-Busse im Fernverkehr

Flixbus setzt jetzt Biogas-Busse im Fernverkehr ein. Die Busse sollen zwischen Amsterdam und Brüssel sowie Stockholm und Oslo im Einsatz sein. Der Bus in den Niederlanden und Belgien wird mit komprimiertem Biogas (CNG) fahren und von Iveco produziert. Jener in Skandinavien kommt von Scania und fährt mit verflüssigtem Biogas (LBG). Die Busse sollen im Vergleich zu Dieselfahrzeugen rund 75 Prozent weniger CO 2 emittieren. Das ergeben Berechnungen der NGO atmosfair. Die verifiziert für Flixbus auch die Herkunft des Biogases.

Auch in Deutschland hatte Flixbus Verbindungen den Betrieb der Biogas-Busse im Fernverkehr in Betracht gezogen. Etwa die Strecke Marburg – Düsseldorf. Allerdings sprachen für Flixbus regulatorische Einschränkungen wie etwa eine höhere Mehrwertsteuer für klimafreundliche Fernbusse (!) gegen einen Einsatz.

