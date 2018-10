Flixbus fährt nun elektrisch im Fernbus-Linienverkehr

Flixbus testet jetzt E-Busse im Fernbus-Linienverkehr. Am Donnerstag (25. Oktober 2018) startet der erste vollelektrische Fernbus Deutschlands in den Testbetrieb auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Täglich vier Mal verkehrt der Bus zwischen den beiden Städten mit Stationen in Heidelberg und am Frankfurter Flughafen.

Es kommt auf den Strom an

Im Vergleich zum Betrieb eines Dieselbusses soll der E-Fernbus 82 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Das liegt an der besonderen Konstellation rund um diesen Flixbus. Denn Greenpeace Energy liefert „sauberen“ Strom, also umweltfreundlich erzeugte Energie. In der Realität in Deutschland stammt aber rund 40 Prozent des Stroms aus Kohle und Gas. Eine Elektroauto wie der E-Flixbus hat also nur dann einen positiven Einfluss auf das Klima, wenn der Strom regenerativ erzeugt wird. (ampnet/Sm)

