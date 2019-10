Ford bekommt neuen Vorsitz

Ford bekommt einen neuen Vorsitz im Aufsichtsrat.

Stuart Rowley (52) übernimmt den Aufsichtsrat-Vorsitz von Ford in Deutschland. Er folgt zum 1. Oktober als Aufsichtsratsvorsitzender auf Steven Armstrong. Armstrong wechselt als President Changan zu Ford China.

Stuart Rowley verantwortet künftig das operative Geschäft von Ford in Europa. Er ist zuständig für die die Umsetzung der europäischen Transformationsstrategie. Der gebürtige Engländer war zuvor Vice President und Chief Operating Officer bei Ford Nordamerika und auch in dieser Position verantwortlich für die Neu-Orientierung von Ford in Nordamerika.

