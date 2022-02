Ford bringt neuen Tourneo Connect

In Zusammenarbeit mit Volkswagen bringt Ford den neuen Tourneo Connect. Nachdem der nächste Ford Ranger auch die Basis für den VW Amarok der dritten Generation ist, mutiert der Caddy nun zum Tourneo Connect und Grand Tourneo Connect. Der Hochdachkombi wird voraussichtlich ab Mai im Handel sein. Man will ihn zunächst in den Ausstattungslinien Titanium und Active anbieten.

Ford bringt den neuen bis zu siebensitzigen Tourneo Connect als Benziner mit 84 kW/114 PS sowie als Turbodiesel mit wahlweise 75 kW/102 PS oder 90 kW/122 PS. Die Antriebe entwickeln maximale Drehmomente von 220, 280 und 320 Newtonmetern. Alternativ zum serienmäßigen 6-Gang-Schaltgetriebe ist für den Benziner und für den stärkeren Diesel ein siebengängiges Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Den Top-Diesel mit manuellem Schaltgetriebe kann man erstmals auch mit Allradantrieb bestellen. Die WLTP-Normverbräuche liegen je nach Ausstattung und Modellversion zwischen 4,8 und 7,0 Litern je 100 Kilometer. Das maximale Ladevolumen gibt Ford mit 2,6 und 3,1 Kubikmetern an.

Zur Serienausstattung der Baureihe gehören unter anderem Dachreling, Fahrspurhalte-Assistent, Tempomat, Klimaanlage, Lederlenkrad und Müdigkeitswarner. Weiters Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht und ein Park-Pilot sowie getönte Wärmeschutzverglasung ab der 2. Sitzreihe. Und ein Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer. Die hinteren Schiebetüren werden optional mit elektrischer Zuziehhilfe geliefert. Der Tourneo Connect Active verfügt über ein leichtes Crossover-Body-Kit, einen eigenständigen Kühlergrill und blaue Akzente im Interieur.

