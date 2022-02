Ford Bronco Raptor – Fürs Gelände

Der Ford Bronco Raptor ist ein Wildpferd fürs Gelände. Ford geht damit auf Kundenwünsche ein. Der Bronco Raptor, den man ab Mitte 2022 ausliefert, verfügt über einen 3,0-Liter-V6-Turbomotor. Die sechs Zylinder genügen für eine Motorleistung von mehr als 400 PS/294 kW. Die überträgt eine Zehn-Gang-Automatik auf alle vier Räder. Eine Handschaltung gibt es in dieser Baureihe nur beim Vierzylinder. Ein umfangreiches Offroad-Paket prädestiniert den neuen Ford Bronco Raptor fürs Bewegen in schwerem Gelände.

Nicht nur die Automatik ist obligatorisch, auch die viertürige Karosserie. Das ist für eine sportliche Spitzenversion ungewöhnlich. Ford argumentiert aber, dass der Zweitürer vor allem als günstiges Einstiegsmodell gedacht sei. Zudem sei die Stabilität bei schnellem Fahren auf unbefestigtem Untergrund mit dem langen Radstand des Viertürers spürbar höher. Außerdem bietet der Unterboden des Viertürers mehr Platz für eine spezielle Anordnung für Auspuff und eine verstärkte Anhängerkupplung. Der Preis in den USA dürfte bei knapp über 60.000 Dollar (ca. 53.100 Euro) liegen. Zu den engsten Konkurrenten zählen die V8-Versionen von Jeep Wrangler und Land Rover Defender. Mit einer Markteinführung in Europa wäre erst dann zu rechnen, wenn die europäischen Behörden CO 2 -freie Kraftstoffe anerkennen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp