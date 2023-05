Ford E-Tourneo Courier kommt Ende 2024

Die Elektrovariante des Ford E-Tourneo Courier kommt Ende 2024 auf den Markt. Heuer ab Sommer bietet Ford den neuen Tourneo Courier vorerst als 1,0-Liter-Benziner mit 92 kW/125 PS an. Der Kofferraum soll gegenüber der aktuellen Modellgeneration über 40 Prozent größer sein.

Den E-Tourneo Courier schickt Ford mit einem 100 kW/136 PS starken Motor zu den Kunden. Unter der Fronthaube des fünfsitzigen und knapp 4,40 Meter langen Hochdachkombi findet ein 44 Liter fassendes Fach (Frunk) Platz.

Das Cockpit verfügt über eine volldigitale Instrumentenanzeige. Über einen zentralen Zwölf-Zoll-Touchscreen bedient man das Entertainment- und Kommunikationssystem Ford Sync 4. Der Ford E-Tourneo erhält Softwareupdates Over the Air (OTA), drei Fahrmodi (Eco, Normal, Glatt). Und er beherrscht in der stärksten Rekuperationsstufe das „One Pedal“-Fahren. Über die Kapazität der Batterie und die mögliche Reichweite des Fahrzeugs hat Ford noch keine Angaben gemacht. (aum)

