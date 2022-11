Ford E-Tourneo Custom – Neues Flaggschiff

Ford Pro präsentiert mit dem Ford E-Tourneo Custom ein neues Flaggschiff der Baureihe für freizeitaktive Familien und gewerblichen Kunden. Das lokal emissionsfreie Multifunktions-Fahrzeug im Ein-Tonnen-Nutzlast-Segment rollt auf einer neu entwickelten Plattform. Es bietet bis zu neun Personen Platz. Sein Elektroantrieb verspricht Geräuschkomfort und kraftvollen Vortrieb bis zu einer Reichweite von 370 km. Ford bietet auch Antriebsalternativen und Allradantrieb. Die Markteinführung ist für Mitte 2023 geplant. Verkaufspreise und Ausstattungsdetails folgen.

Neben der vollelektrischen Version bietet Ford für die neue Generation weitere Antriebsoptionen an. So etwa eine neu entwickelte Variante mit Plug-in-Hybrid-Technologie (PHEV). Sie eignet sich speziell für Kunden, die lokal emissionsfreie Fortbewegung mit einem höheren Maß an Flexibilität vereinen wollen. Ebenfalls im Angebot sind 2,0-Liter-Eco Blue-Dieselmotorisierungen, die sich mit einer Acht-Gang-Automatik kombinieren lassen, und ein Allradantrieb. Die Diesel stehen voraussichtlich ab Sommer 2023 bei uns zur Verfügung.

Alle neuen Tourneo Custom sind in das „Ford Pro-Ökosystem“ integriert. Bestehend aus vernetzten Service-Angeboten und modernen Software-Lösungen. Diese Angebote basieren auf dem 5G-Modem des Fahrzeugs. Dazu zählen die FordPass-App mit Fernzugriff vom Smartphone auf das Fahrzeug. So ist zum Beispiel der Ladevorgang überwachbar. Mehr als 30 Software-Komponenten können per Ford Power-Up ein Update „Over The Air“ (OTA) ganz ohne Werkstattbesuch erfahren.

Neues Flaggschiff Ford E-Tourneo Custom mit 74 kWh-Akku

Auch der Ford E-Tourneo Custom setzt auf dieselbe hochverdichtete Batteriezellen-Technologie wie der vollelektrische Pick up-Modell F-150 Lightning. Der flüssigkeitsgekühlte Lithiumionen-Akku liefert netto 74 Kilowattstunden (brutto: 83 kWh). Hauptabnehmer ist der 160 kW (218 PS) starke Elektromotor. Er ermöglicht das Ein-Pedal-Fahren. Der bordeigene Drei-Phasen-Wechselstrom-Generator kann die Batterie mit 11 kW Leistung innerhalb von weniger als acht Stunden vollständig laden. An einer 125-kW-Schnell-Ladestation (Gleichstrom) dauert es gut 41 Minuten, um den Speichervorrat von 15 auf 80 Prozent zu erhöhen.

Der Tourneo Custom bietet mehr Komfort fürs Reisen und vereint das mit moderner Innenraumgestaltung mit qualitativ hochwertigen Materialien. Als Grundlage für das Infotainmentsystem Ford Sync 4 dient der 13 Zoll große Touchscreen auf dem Instrumententräger. Gemeinsam mit der digitalen Instrumententafel bildet es ein auf den Fahrer ausgerichtetes Cockpit.

Das Angebot an Sicherheits- und Fahrer-Assistenzsystemen ist umfassend. Einige der Funktionen kommen im Tourneo zum ersten Mal zum Einsatz. Etwa die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Fahrspur-Pilot, der Rückfahr-Bremsassistent und der aktive Einpark-Assistent sowie ein Rundum-Kamerasystem.

Zwei Radstände, drei Sitzreihen

Das Fahrzeug steht mit zwei Radständen und drei Sitzreihen zur Verfügung. Serie sind acht Sitzplätze. Auf Wunsch ist ein Sitz-Paket mit Beifahrer-Doppelsitz für dann insgesamt neun Personen lieferbar. Der niedrigere Fahrzeugboden vereinfacht den Ein- und Ausstieg ebenso wie das Beladen des Gepäckabteils. Die seitlichen Türöffnungen fallen sehr groß aus. Ebenso wie die Heckklappe. Sie setzen neue Maßstäbe in diesem Segment. Die seitlichen Schiebetüren öffnen und schließen auf Wunsch elektrisch und ohne Berührung. Es genügt, mit dem Fuß die Bewegungsmelder nahe der Vorderreifen zu aktivieren.Zusätzliche Trittstufen gestalten den Zugang bequemer.

Zu den Details der Inneneinrichtung gehört das neue Schienensystem für die Sitzbefestigungen in der zweiten und dritten Reihe. Es bietet vielseitige Anordnungsmöglichkeiten. Dabei lassen sich die Sitze der beiden hinteren Reihen nahezu beliebig vor- und zurückschieben. Auch eine Konferenzbestuhlung für bis zu sechs Personen ist möglich. Das optionale Panorama-Glasdach garantiert ein luftig-helles Ambiente im Innenraum. Es hat eine spezielle Beschichtung, die selbst bei sommerlicher Witterung für angenehme Temperaturen sorgt. Gleiches gilt für die elektronisch geregelte Drei-Zonen-Klimaanlage.

Fünf Ausstattungen, verschiedene Antriebsoptionen

Den Tourneo Custom gibt es in fünf Ausstattungslinien. Sie lassen sich mit den verschiedenen Antriebsoptionen kombinieren. Das Angebot umfasst eine „Sport“-Version ebenso wie die robuste „Active“-Variante für Ausflüge abseits befestigter Straßen. Die Premium-Ausführung „Titanium X“ enthät serienmäßig unter anderem 19 Zoll-Leichtmetallräder, Matrix-LED-Scheinwerfer und Sensico-Sitzbezüge in Lederoptik.

Mit seinem selbstbewussten Auftritt setzt der neue Tourneo Custom ein klares Statement, das Privatkunden wie anspruchsvolle Unternehmen gleichermaßen überzeugen soll. Bewusst kompakt fällt dabei die Fahrzeughöhe aus. Sie bleibt unter dem kritischen Maß von zwei Metern.

Neues Flaggschiff Ford E-Tourneo Custom, PHEV, Dieselmotoren

Außer dem vollelektrischen E-Tourneo Custom geht die neue Generation dieses Multifunktions-Fahrzeugs auch mit einem parallel geschalteten Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV), drei hochmodernen Ford Eco Blue-Dieselmotoren und einer Allrad-Option an den Start. Das PHEV-Modell verbindet den Reichweitenvorteil und die Flexibilität eines konventionellen Benziners. Der Elektroantrieb soll auf Basis einer 11,8 kWh starken Batterie eine elektrische Reichweite von mehr als 50 Kilometern ermöglichen.

Die 2,0-Liter-Eco Blue-Dieselaggregate stehen ab Mitte 2023 mit einer Leistung von 100 kW/136 PS, 110 kW/150 PS und 125 kW/170 PS zur Verfügung. Die Kraftübertragung übernimmt entweder ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine neu entwickelte, Achtgang-Automatik. Für die 150 PS und 170 PS starken Dieselvarianten bietet Ford erstmals einen Allradantrieb an. Als Zugmaschine dürfen die Dieselmodelle ungebremste Anhänger von maximal 2,5 Tonnen Gewicht auf den Haken nehmen. Die E-Variante immerhin zwei Tonnen. (aum)

