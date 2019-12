Ford – Energiesparend mit Kaffee

Ford kooperiert in den USA mit McDonald´s. Dadurch werden Bestandteile von Kaffeebohnen in Bauteilen verwendet.

Durch starke Erwärmung der Schalen bei niedrigem Sauerstoffgehalt lässt sich das Material mit Kunststoff und anderen Additiven vermischen und in formbare Pellets umwandeln. Das daraus entwickelte Verbundmaterial erfüllt die Qualitätsanforderungen für Teile wie Scheinwerfergehäuse und zahlreiche weitere Komponenten. Die Fahrzeugteile ermöglichen eine Gewichtseinsparung von bis zu 20 Prozent und benötigen rund 25 Prozent weniger Energie während des Formprozesses.

Ebenfalls sind die Wärmeeigenschaften des neuen Werkstoffes deutlich besser als bei einigen derzeit verwendeten Materialien. Dies ist das erste Mal, dass Ford die Schalen von Kaffeebohnen verwendet, um sie in geeignete Fahrzeugteile umzuwandeln.

Einen erheblichen Teil der anfallenden Kaffee-Reststoffe in Nordamerika wird vom McDonald´s an Ford weiterleiten, damit daraus Fahrzeugteile entstehen können. Das Projekt umfasst zwei weitere Unternehmen in den USA: Varroc Lighting Systems, das die Scheinwerfer liefert, und Competitive Green Technologies, den Verarbeiter der Kaffee-Reststoffe.

