Ford erweitert Einsatzradius bei e-Transit Custom

Ford erweitert Einsatzradius bei e-Transit Custom – Man erweitert so sein Nutzfahrzeug-Portfolio um eine Variante, die besonders in anspruchsvollen Regionen für Aufmerksamkeit sorgen dürfte: Der E-Transit Custom ist künftig mit intelligentem Allradantrieb (AWD) erhältlich – und verbindet damit emissionsfreies Fahren mit souveräner Traktion bei jedem Wetter.

Der neue E-Transit Custom AWD ergänzt den meistverkauften Transporter Europas um eine kompromisslose Option für Unternehmen, die auch auf Schnee, Matsch, nasser Fahrbahn oder losem Untergrund nicht auf Effizienz verzichten wollen. Möglich macht das ein neu entwickeltes elektrisches Allradsystem, das eine zusätzliche Antriebseinheit an der Vorderachse integriert. Gemeinsam mit dem Heckmotor verteilt das System bis zu 630 Nm Drehmoment intelligent auf alle vier Räder.

Zwei Motoren – mehr Kontrolle

Im Gegensatz zu klassischen mechanischen Allradsystemen arbeiten die beiden elektrischen Antriebseinheiten unabhängig voneinander. Jede Achse kann eigenständig Leistung bereitstellen, wodurch das System blitzschnell auf wechselnde Haftungsverhältnisse reagiert. Der Radschlupf wird bis zu 50-mal pro Sekunde überwacht, das Drehmoment in Echtzeit angepasst.

Gerade beim Anfahren auf glatter Fahrbahn oder wenn ein Rad auf rutschigem Untergrund steht, spielt das System seine Stärken aus. Computer analysieren Lenkbewegungen, Traktion und Fahrbahnbedingungen und steuern gezielt Drehmoment und Bremskraft für jedes einzelne Rad. Das erhöht Stabilität und Fahrvertrauen – nicht nur in Skandinavien oder den Alpenregionen, sondern auch im urbanen Lieferalltag bei Regen und winterlichen Bedingungen.

Zusätzliche Fahrmodi wie „Slippery“ für besonders rutschige Oberflächen oder „Trail“ für lose Untergründe wie Schotter erlauben eine situationsgerechte Anpassung. Während der Slippery-Modus Radschlupf minimiert und maximale Kontrolle bietet, erlaubt der Trail-Modus bewusst einen gewissen „kontrollierten Schlupf“, um auf sehr losem Untergrund ein berechenbares Fahrverhalten zu gewährleisten.

Effizienz & Leistungsfähigkeit

Der elektrische Allradantrieb bringt nicht nur Traktionsvorteile, sondern auch Effizienzgewinne. Durch die variable Verteilung des Drehmoments zwischen Vorder- und Hinterachse werden Über- und Untersteuern reduziert, was die Kurvenstabilität verbessert. Besonders interessant für Flottenbetreiber: Im Stop-and-Go-Verkehr kann die Doppelmotor-Konfiguration bis zu 50 Prozent mehr regenerative Bremsenergie zurückgewinnen als das bisherige Heckantriebsmodell. Das wirkt sich positiv auf die Reichweite aus.

Zur Wahl stehen Leistungsstufen von 100 kW (136 PS), 160 kW (218 PS) oder 210 kW (285 PS). In der stärksten Ausführung stehen die erwähnten 630 Nm Drehmoment ab dem Stand zur Verfügung – mehr als 50 Prozent mehr als beim reinen Heckantrieb. Nutzlasten von bis zu 914 Kilogramm und eine gebremste Anhängelast von bis zu 2.300 Kilogramm unterstreichen den professionellen Anspruch. Angeboten wird der E-Transit Custom AWD als Kastenwagen, Kombi, Doppelkabine und MultiCab.

Mehr Reichweite – schnelleres Laden

Parallel zur Einführung des Allradantriebs erhöht Ford Pro die nutzbare Batteriekapazität aller E-Transit-Custom-Modelle auf 70 kWh. Damit steigt die Reichweite auf bis zu 373 Kilometer, die AWD-Version erreicht bis zu 342 Kilometer.

Auch beim Laden gibt es Fortschritte: An einem 125-kW-Gleichstrom-Schnelllader lassen sich in rund zehn Minuten etwa 114 Kilometer Reichweite nachladen. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent dauert unter optimalen Bedingungen weniger als 30 Minuten. Dank 5G-Modem sind Over-the-Air-Updates möglich, die unter anderem die Ladeperformance weiter optimieren können.

Alle technischen Neuerungen – vom Allradantrieb bis zur größeren Batterie – sind ebenfalls für den E-Tourneo Custom verfügbar. Damit profitieren nicht nur Handwerks- und Lieferbetriebe, sondern auch Shuttle-Dienste, Hotellerie und anspruchsvolle Familien von der neuen Technik.

Der vollelektrische Großraumvan bietet Platz für bis zu neun Personen, kombiniert hochwertigen Innenraum mit moderner Konnektivität und erreicht eine elektrische Reichweite von bis zu 341 Kilometern. Mit einer maximalen Anhängelast von 2.000 Kilogramm bleibt er auch im Freizeit- oder Reisemobileinsatz vielseitig einsetzbar. Varianten wie Active, Titanium X oder Sport setzen unterschiedliche Akzente – von robust bis luxuriös.

Fazit – Mit dem E-Transit Custom AWD und dem entsprechend ausgestatteten E-Tourneo Custom hebt Ford Pro die Elektromobilität im Nutzfahrzeugsegment auf ein neues Niveau. Die Kombination aus zwei unabhängigen Elektromotoren, intelligenter Drehmomentverteilung, verbesserter Rekuperation und gesteigerter Reichweite macht die Modelle zu echten Ganzjahreslösungen. Mehr dazu auf ford.com