Ford – Explorer PHEV erhält 5 Sterne

Der Ford Explorer Plug-in-Hybrid erhält mit fünf Sternen die maximale Euro NCAP-Bewertung.

Die Euro NCAP bewertet den Schutz der Fahrzeug-Insassen, sowie die Assistenzsysteme und den Fußgängerschutz. Bei allen diesen Kategorien schaffte der Explorer Bestnoten. Es wurden die innovativen Komponenten gelobt, die sowohl Insassen wie auch den PHEV-Akku schützen. Die robuste Sicherheitszelle aus ultrahochfesten Stahl-Komponenten, sowie sensorbasierte Technologien, die Kollisionen verhindern oder abmildern können, wurden gelobt.

Das „3D Roll and Sweep“ Herstellverfahren ermöglicht es Ford den Stahl in die A-Säule und in die Dachpartie des Fahrzeuges zu integrieren, um so eine robuste Sicherheitszelle zu schaffen. Die Rohre haben eine Festigung von 1.700 Megapascal und sind damit stärker als die Hauptkabel der Golden Gate Bridge in San Francisco. Das patentierte Verfahren verbessert die Festigkeit und Steifheit und erzielte so die maximale Punktezahl beim Seitenaufprallschutz.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp