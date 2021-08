Ford Focus ST – Nachgeschärft

Ford seinen Kompaktsportler Focus ST mit einem Sondermodell nachgeschärft. Mit einem voll einstellbaren Gewinde-Fahrwerk, einem elektronischen Sperrdifferenzial und gewichtsoptimierten 19-Zoll-Rädern. Damit soll der Focus ST Edition noch dynamischer unterwegs sein als die Serienversion. Antrieb bleibt aber der 206 kW/280 PS starke 2,3 Liter EcoBoost-Turbobenziner mit manuellem Sechsgang-Schalter.

Außerdem unterscheidet sich der Ford Focus ST Edition auch nachgeschärft durch exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale. Wie etwa die Sonderlackierung in Nitro-Blau mit schwarz kontrastierenden Karosserie-Elementen. Oder Recaro-Teilleder-Sportsitzen und Lederlenkrad mit blauen Ziernähten. Das in Deutschland und in einigen anderen europäischen Märkten ab sofort erhältliche Editions-Modell geht ausschließlich als 5-türiges Fließheck an den Start, da die Limousine im Vergleich zum Turnier das geringere Ausgangsgewicht hat.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp