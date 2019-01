Ford Gaberszik – Die 1000. Autoübergabe in 2018

Nach dem höchst erfolgreichen Jahr 2017 feierte das Autohaus Ford Gaberszik auch 2018 ein Rekordjahr mit über 1.000 verkauften Neuwagen, 1.069 um genau zu sein. Das Jubiläumsauto ging dabei heuer an einen Firmenkunden. Der Fuhrparkleiter der Fresenius Kabi Austria GmbH, Herr Dipl. Ing. (FH) Hannes Nagerl, übernahm den neuen Ford Galaxy mit umfangreicher Ausstattung persönlich von Verkaufsleiter Josef Renner. Zu diesem feierlichen Anlass reiste Helmut Berger von Ford Österreich sogar extra aus Wien an, um zu dem neuen Geschäftspartner auf 4 Rädern zu gratulieren.

Partner seit 2000

Das Traditionsautohaus in Graz ist seit dem Jahr 2000 stolzer und verlässlicher Flottenpartner des Tochterunternehmens des börsennotierten Gesundheitskonzerns Fresenius Kabi, der knapp 1.400 Mitarbeiter in Österreich beschäftigt. Herr Dipl. Ing. (FH) Nagerl schätzt an der Firma Gaberszik vor allem die rasche Abwicklung und den umfassenden Service. Die Modelle der Marke Ford bieten zudem modernste Technik, ein tolles Design, Sicherheit und Komfort mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Grund zum Feiern

Dieses freudige Ereignis unterstreicht nur noch einmal das Rekordjahr des Autohauses, das sich größter steirischer Ford-Händler und 6. größter österreichweit nennen darf, und das außerdem das 25 Jahre-Jubiläum als Ford-Vertragshändler feierte. Das Team von Ford Gaberszik bedankt sich bei Herrn Dipl. Ing. (FH) Nagerl und der Fresenius Kabi GmbH nochmals herzlichst für das langjährige Vertrauen und wünscht eine gute Fahrt mit dem nagelneuen Ford Galaxy Titanium!

Bild: (von links): Helmut Berger von Ford Austria, Geschäftsführerin Maria Gaberszik und Verkaufsleiter Josef Renner mit Dipl. Ing. (FH) Hannes Nagerl von der Fresenius Kabi Austria GmbH

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp