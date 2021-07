Ford Mustang Mach-E GT – Volle E-Power

Volle E-Power liefert der Ford Mustang Mach-E GT. Ab sofort ist er online bestellbar. Die beiden Wechselstrom-Motoren entwickeln eine Systemleistung von 358 kW/487 PS. Und ein Drehmoment von 860 Newtonmetern. Das sind fast 15 Prozent mehr als im Hochleistungs-Sportler Ford GT. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h braucht er 3,7 Sekunden. Der speziell abgestimmte Allradantrieb teilt den Hinterrädern mehr Kraft zu als bei den anderen Mach-E. Deshalb fährt man auf speziell entwickelten Pirelli-Reifen.

Der Ford Mustang Mach-E GT hat nicht nur die volle E-Power. Er verfügt auch über einen nur für den Rennstreckeneinsatz zugelassenen Fahrmodus: „Ungezähmt extended“. Mit ihm lässt sich die Leistung für das Fahren im Grenzbereich feiner dosieren. Auch Traktions- und Stabilitätskontrolle sowie der künstliche Motorsound sind dann entsprechend adaptiert. Auch die Auslegung des Fahrwerks hat Ford für die Anforderungen europäischer Kunden modifiziert.

Besondere Ausstattungsdetails: die Ford Performance Sportsitze, 20-Zoll-Alus. Und die exklusiven Karosseriefarben Cyber Orange oder Atoll-Blau Metallic. Dazu kommen GT-spezifische Designelemente. Wie etwa der eigenständig gestaltete Polycarbonat-Grill in Dark Matter Grau.

Die Extended-Range-Batterie des Mustang Mach-E GT hat eine Netto-Kapazität von 88 Kilowattstunden. Was sich eine Normreichweite von bis zu 500 Kilometern bedeutet. An einer Schnell-Ladesäule mit bis zu 150 kW Ladeleistung kann er in zehn Minuten genug Strom für 99 Kilometer aufnehmen. Von zehn auf 80 Prozent benötigt der Mach-E GT 45 Minuten. Für das Strom tanken steht allen Nutzern fünf Jahre lang das Ford-Pass-Charging-Network ohne Grundgebühr zur Verfügung. Der GT ist ab 73.000 Euro Euro zu haben.

