Ford Mustang – Sondermodell „California Special“

Ford bringt den Mustang als Sondermodell „California Special“ nach Europa. Das nur als Cabrio erhältliche Editionsmodell des Mustang GT mit dem 330 kW/449 PS starken V8 erinnert an ein Sondermodell von 1968. Seinerzeit hat man es mit dem Slogan „California made it happen“ beworben, es basierte damals aber auf dem Coupé.

Das Ford Mustang GT Sondermodell „California Special“ greift Designelemente des Originals auf. Mit dem wabenförmigen Kühlergrill in Ebenholzschwarz. Und mit dem GT/CS-Abzeichen (für California Special) in Race-Red sowie den unteren Seitenstreifen in Schwarz, Rot und Grau. Die mit GT/CS-Logos verzierten Seitenstreifen haben zudem einen „California Special“-Schriftzug, der bei schlechten Lichtverhältnissen fast unsichtbar bleibt, jedoch bei stärkerem Sonnenlicht gut erkennbar ist.

Wie beim Vorbild gibt es einen größeren Frontsplitter und auf Wunsch seitliche Lufthutzen. Fünf-Speichen-Leichtmetallräder tragen ebenfalls zur Exklusivität bei. Zu den lieferbaren Außenfarben gehören unter anderem Grabber-Blue und Cyber-Orange. Der California Special verfügt über kühl- und beheizbare Vordersitze in Wildlederoptik mit roten Nähten. Die Instrumententafel ziert ein CS-Logo.

