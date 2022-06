Ford Pro Electric – Supervan in Goodwood

Ford präsentierte mit dem Pro Electric Supervan einen der Stars in Goodwood. Mit dem vierten Supervan seit 1971 schlagt Ford ein neues Kapitel auf. Das im Geheimen entwickelte Showcar war eines der Highlights beim heurigen Goodwood Festival of Speed in England. Vier Elektromotoren, eine flüssigkeitsgekühlte 50-kWh-Batterie, eine Leistung von rund 1.471 kW/2.000 PS. Und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter zwei Sekunden. Mehr als beachtliche Basisdaten.

Der Ford Pro Electric Supervan, den in Goodwood der zweifache Le-Mans-Sieger Romain Dumas über die rund 1,9 Kilometer lange Bergstrecke pilotierte, ist mit einem FIA-konformen Innenraum ausgestattet.

Über den Touchscreen stehen fünf Fahrprogramme zur Wahl. Sie definieren jeweils eine andere Drehmomentverteilung an die vier angetriebenen Räder und beeinflussen die Rekuperation: Road, Track, Drag(ster), Drift und Rally.

Für optimalen Schub ruft der E-Boost zeitlich begrenzt zusätzliche Leistung ab. Einzigartig ist auch der „Tyre Cleaning“-Modus des Electric Supervan. Dank dieser Funktion lässt sich die Antriebskraft entweder nur der Vorder- oder der Hinterachse für Burnouts zuteilen. Um die Reifen vor dem Wettbewerbseinsatz gezielt zu säubern und aufzuwärmen.

