Ford Puma – Part of E-Mobiltiy

Ford erweitert sein Angebot an vollelektrischen Modellen um den Puma Gen-E. Versprochen wird ein niedriger Normverbrauch, was gute Reichweiten ermöglichen soll. Der Motor des Puma Gen-E leistet 168 PS und beschleunigt den Wagen in acht Sekunden auf Tempo 100. Eine Höchstgeschwindigkeit nannte Ford noch nicht. Durch den neuen Antrieb wächst das Kofferraumvolumen so auf 523 Liter. Zudem kommt unter der Fronthaube ein 43 Liter großes Staufach hinzu. Produziert wird er in Europa, der für den Antrieb verantwortliche, der Elektromotor stammt aus der konzerneigenen Produktion.

Verbrauch & Reichweite – Die neue elektrische Fahrzeugarchitektur ermöglicht einen effizienten Betrieb mit einem Energiebedarf von 13,1 kWh/100 km. Mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 376 Kilometern eignet sich der Puma Gen-E auch für längere Strecken. Bei reinen Stadtfahrten soll die Batterieladung bis zu 523 Kilometer realisieren. An einer Gleichstrom-Schnellladesäule (DC) lädt die Antriebsbatterie in 23 Minuten von zehn auf 80 Prozent ihre Kapazität auf. Schon ein Ladevorgang von zehn Minuten genügt, um Energie für weitere 124 Kilometer Reichweite an Bord zu holen. Bei Bedarf setzt der Puma Gen-E seine Power in ein Beschleunigungsvermögen um, das dem des Puma ST nahekommt: Er benötigt dafür 8,0 Sekunden für den Sprint von null auf 100 km/h und fährt sich dank der direkten Lenkung agil.

Fahrleistungen und Effizienz bilden eine Seite der Medaille, doch der kompakte elektrische Antriebsstrang verhilft dem Crossover auch zu noch mehr

Gepäckraumvolumen. So die bereits bekannte MegaBox im Kofferraum wächst zur neuen GigaBox, das Kofferraumvolumen legt dadurch auf 523 Liter bei aufrechter Rücksitzbank zu – mehr als manch größere SUV-Modelle zu bieten haben. Ein 43 Liter großer „Frunk“ unter der Fronthaube schafft zusätzlichen Stauraum, wo ansonsten der Verbrennungsmotor sitzt. Er eignet sich ideal für das Ladekabel und die abnehmbare Anhängerkupplung, wenn der hintere

Gepäckraum bereits gefüllt ist.

Zum Preis: Gebaut wird er im Montagewerk von Ford Otosan in Craiova, Rumänien und bestückt mit dem Elektroantrieb aus dem Ford-Werk in Halewood in

Großbritannien. Bestellbar ist er ab 26.690 Euro abzüglich aller Förderungen und Boni.

