Ford – Puma ST als digitales Abenteuer

Um den neuen Ford Puma trotz Corona voll in Szene zu setzen, hat Ford eine interaktive Filmreihe produziert. „The Next Level“ ermöglicht es Zuschauern, über den weiteren Verlauf der Handlung zu bestimmen. Die Abenteuerreihe wurde für Social-Media-Plattformen entwickelt und besteht aus vielen Einzelkapiteln, die durch den Zuschauer zu einer Geschichte zusammengestellt werden können.

Die Zuschauer sitzen bei einer Verfolgungsjagd am virtuellen Steuer des Puma ST und kämpfen dafür, dass das Geheimnis des Fahrzeugs nicht in die falschen Hände fällt. Dabei fährt der neue Puma ST durch reale und virtuelle Landschaften, während seine Verfolger herausbekommen wollen, was es mit dem Badge „ST“ auf sich hat. Die Hintergründe für die Verfolgungsjagden mixen reale Locations wie London oder die britische Teststrecke Millbrook mit futuristischen Landschaften aus der virtuellen Welt.

Für die dynamische Fortbewegung des Puma ST durch das digitale Abenteuer ist die Stuntfrau und Präzisionsfahrerin Lucy Jayne Murray verantwortlich, die ihr Können bereits in Filmen wie „Wonder Woman“, „Tomb Raider“ und der Marvel-Verfilmung „Black Widow“ unter Beweis gestellt und in diesem Zusammenhang viele Hollywood-Größen gedoubelt hat.

Den exklusiven Soundtrack für „The Next Level“ steuerte das italienische Produzenten-Duo Stereocalypse bei. Inspiriert von Klang- und Bildwelten der 1980er-Jahre, entwickelte es einen markanten eigenen Sound für die Underground-Tanzszene.

