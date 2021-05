Ford Ranger Raptor – Special Edition

Nach Stormtrak und Wolftrak bringt Ford eine weiteres „Special Edition“ benanntes Sondermodell des Ranger Raptor. Die zeichnet sich unter anderem durch Zierstreifen und in Rot abgesetzte Details aus. Dazu passen die roten Ziernähte. Und der mattschwarze Instrumententräger in der Fahrerkabine des Pick-ups. Lieferbar ist der Ford Ranger Raptor Special Edition voraussichtlich ab Oktober. Erhältlich ist er in Schwarz, Blau oder Rot. Auf Youtube gibt ein Video einen Vorgeschmack auf das limitierte Sondermodell. Es setzt die Eigenschaften des Fahrzeugs in der Art eines Westerns in Szene.

