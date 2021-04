Ford Ranger – Zwei Sondereditionen

Ford bringt mit dem „Stormtrak“ und dem „Wolftrak“ zwei Sondereditionen des Ford Ranger. Sie sind voraussichtlich ab Oktober lieferbar und unterschiedlich ausgerichtet. Der Stormtrak fährt als hochwertig ausgestattete Premium-Version mit Zehn-Stufen-Automatik vor. Hingegen ist der Wolftrak auch mit einem Sechs-Gang-Getriebe erhältlich. Und er ist für den Offroad-Einsatz optimiert. Beide sind sowohl mit fünfsitziger Doppel- als auch mit 2+2-Extrakabine und Doppelflügeltüren erhältlich.

Ford bietet exklusiv für den Ranger Stormtrak alternativ eine Lackierung in Lucid-Rot an. Weitere Merkmale sind Ledersitze wie im Ranger Raptor. Weiters exklusive Dekore auf der Motorhaube und an den Flanken. Sowie schwarze hintere Stoßfänger und der schwarze Sportbügel. Der Stormtrak mit Doppelkabine ist serienmäßig mit elektrisch betätigtem Laderaumrollo ausgestattet.

Der Ranger Wolftrak verfügt über mattschwarze Details. Außerdem über zuschaltbaren Allradantrieb mit elektronischem Sperrdifferenzial hinten und All-Terrain-Reifen. Eine Laderaumwanne ist Standard. Auf Wunsch gibt es eine manuelle Laderaum-Abdeckung und das Aeroklas-Hardtop in Mattschwarz. Der serienmäßige Sportbügel ist exklusiv für den Wolftrak gestaltet.

Motorisiert sind die zwei Ford Ranger Sondereditionen wie folgt: Den Wolftrak rüstet Ford mit dem 125 kW/170-PS-Motor aus. Der Stormtrak hat die 213-PS-Version des 2,0-Liter-Diesels unter der Haube. Der Ford Ranger ist derzeit der meistverkaufte Pick-up in Europa.

