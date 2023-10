Ford setzt neue Maßstäbe

Einer der beliebtesten Transporter geht in die nächste Runde. Im Bereich der 1-Tonner ist der in Großbritannien entwickelte Transit Custom seit 2015 der Bestseller und war sogar zeitweise das meistverkaufte Auto. Die jüngste Generation geht jetzt mit zwei Radständen und drei Antriebskonzepten an den Start. Als Diesel, Plug-in-Hybrid und im kommenden Jahr auch batterieelektrisch.

Die Kompetenz von Ford bei Eintonnern hat offenbar auch Volkswagen überzeugt. Der Nachfolger des VW-Transporters T 6.1 wird auf der Basis des Transit Custom entstehen. Ab 2024 zusammen wird er im türkischen Ford-Werk hergestellt werden.

Auch die Dieselvarianten sind echte Zugpferde. Bis zu 2,8 Tonnen Anhängelast können sie an den Haken nehmen. Bei Plug-in-Hybrid und der batterieelektrischen Variante sind es immerhin noch 2,3 Tonnen. Die klassischen Varianten gibt es in vier Leistungsstufen von 110 PS bis 170 PS, mit Sechsgang-Handschaltung oder Achtgang-Automatik, mit Front- und Allradantrieb. Die Diesel laufen schon vom Band. Der Transit Custom PHEV kann bereits bestellt werden und rollt ab dem kommenden Frühjahr zu den Kunden. Der rein elektrische E-Transit Custom folgt im Sommer 2024.

Hilfsmittel spart Lieferfahrern wertvolle Zeit

Digitale Lösungen sollen den Fahrern von Kurier- und Lieferdiensten das Leben erleichtern. Bis zu 200-mal am Tag müssen sie aus- und einsteigen um Pakete auszuliefern. Der spezielle „Delivery Assist“ automatisiert viele wiederkehrende Handgriffe, die bei solchen Stopps notwendig sind: Warnblinker einschalten, Parkbremse aktivieren, Türen nach Ausstieg verriegeln und Fenster schließen.

Zusätzlich zur Transporter-Variante gibt es den Transit auch als neunsitzigen Tourneo Custom – und erstmals ein Mix zwischen beiden. Im Multicab-Modus verfügt der Transit Custom über bis zu fünf Sitzplätze, getrennt vom Laderaum durch eine Trennwand.

Die Preise für den Transit Custom starten ab 45.179,50 Euro, für den Tourneo Custom ab 58.150,00 Euro. Ausstattungsoptionen wie ein Panorama-Glasdach oder eine B&O-Audioanlage unterstreichen den Pkw-Charakter des Tourneo. Der Nugget wurde wieder gemeinsam mit Westfalia entwickelt. Nähere Infos unter ford.at

