Ford startet Batterie-Produktion in Köln – Damit startet man die Serienproduktion der Batterien für Explorer und Capri. Der Kölner Automobilhersteller hat dazu ein ehemaliges Motorenwerk komplett modernisiert und in eine Produktionsanlage für Hochvoltbatterien umgebaut. Die vollständig digitalisierte neue Anlage ist für die Produktion von Batterien in drei verschiedenen Größen ausgelegt, die in der neuen Generation von Elektrofahrzeugen – Ford Explorer und Ford Capri – eingesetzt werden. Beide Fahrzeuge werden im nebenan gelegenen Ford Cologne Electric Vehicle Center gebaut. Die Batterie-Fertigung vor Ort sorgt für Effizienz und eine erhebliche Reduzierung von Transporten. Die 180 neu installierten Roboter schweißen, kleben und schrauben das Batteriegehäuse zusammen und bestücken dieses mit bis zu 12, jeweils etwa 30 Kilogramm schweren Batteriemodulen. Insgesamt werden so auf der zwei Kilometer langen Fertigungslinie rund 2.775 Einzelteile zu einer Antriebsbatterie zusammengesetzt. Das neue Kölner Batteriewerk erfüllt so nicht nur Qualitäts- und Effizienzstandards, sondern beinhaltet auch die kontinuierliche Entwicklung von Fähigkeiten und Fachkenntnissen der Ford-Belegschaft als Teil der Umwandlung des Standorts in ein digitalisiertes, hochmodernes Werk zur Produktion von Elektrofahrzeugen und Komponenten. Ford ist seit fast 100 Jahren in Deutschland aktiv, am 18. August 1925 wurde im Berliner Westhafen der Grundstein für das erste Ford-Werk gelegt. Rasch wurde der Berliner Standort zu klein, und 1931 startete dann die Produktion von Fahrzeugen in Köln. Seitdem ist dieser Standort ein Eckpfeiler der Ford Produktion in Europa. Diese neue Anlage Köln ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Elektromobilität.