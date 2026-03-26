Ford Transit City – e-Allrounder für die urbane Logistik

Ford Transit City – e-Allrounder für die urbane Logistik – Mit dem neuen Transit City erweitert Ford Motor Company sein Portfolio elektrischer Nutzfahrzeuge um ein konsequent auf den urbanen Einsatz zugeschnittenes Modell. Positioniert zwischen dem kompakten E-Transit Courier und dem größeren E-Transit Custom, richtet sich der Transporter vor allem an Handwerksbetriebe, Lieferdienste und kommunale Flotten, die im Stadtverkehr unterwegs sind – und dabei zunehmend emissionsfrei arbeiten müssen.

Der Transit City setzt vollständig auf einen batterieelektrischen Antrieb. Herzstück ist eine 56-kWh-Batterie, die eine praxisnahe Reichweite von bis zu 254 Kilometern -WLTP ermöglicht. Damit deckt das Modell typische innerstädtische Einsätze problemlos ab – von Paketdiensten bis hin zu Servicefahrten im Nahbereich.

Angetrieben wird der Van von einem Elektromotor mit rund 110 kW/150 PS, der seine Kraft an die Vorderräder überträgt. Die Leistungscharakteristik ist dabei typisch elektrisch: spontanes Drehmoment, leises Fahrverhalten und hohe Effizienz im Stop-and-go-Verkehr.

Auch beim Laden zeigt sich der Transit City alltagstauglich. An DC-Schnellladesäulen lädt die Batterie in rund 33 Minuten von 10 auf 80 Prozent, während AC-Laden mit bis zu 11 kW möglich ist.

3 Karosserieformen für Flexibilität

Ford verfolgt beim Transit City einen pragmatischen Ansatz: Statt unübersichtlicher Variantenvielfalt gibt es klar definierte Aufbauformen, die typische Einsatzzwecke abdecken.

So der Kastenwagen L1H1 – kompakt Die Basisversion eignet sich besonders für enge Innenstädte. Kompakte Außenmaße treffen auf ein Ladevolumen von rund sechs Kubikmetern. Ideal für Kurierdienste oder mobile Handwerker. Der Kastenwagen L2H2 -lang und hoch –

ist die größere Variante mit erweitertem Radstand und höherem Dach. Hier wächst das Ladevolumen auf bis zu acht Kubikmeter, bei einer Nutzlast von bis zu 1.275 Kilogramm.

Und last but not least das Fahrgestell mit Einzelkabine – Chassis Cab. Es eignet sich für

Spezialaufbauten – vom Kipper bis zum Kühlfahrzeug – bietet Ford eine flexible Plattform. Diese Version richtet sich gezielt an Aufbauhersteller und Flottenkunden mit individuellen Anforderungen. Damit deckt der Transit City ein breites Spektrum ab, ohne die Komplexität klassischer Transporter-Baureihen zu erreichen.

Ladevolumen & Nutzlast

Je nach Variante liegt das Ladevolumen zwischen 6 und 8 m³, womit der Transit City deutlich über klassischen Hochdachkombis, aber unter großen Transportern rangiert. Die Nutzlast von über einer Tonne macht ihn zudem voll gewerbetauglich.

Besonders praxisnah: Die Ladefläche ist auf typische europäische Anforderungen ausgelegt und kann mehrere Euro-Paletten aufnehmen. Gleichzeitig bleibt das Fahrzeug kompakt genug für enge Straßen, Parkhäuser und Lieferzonen.

Reduktion auf das Wesentliche

Ein auffälliges Konzeptmerkmal ist die bewusste Reduzierung der Modellvielfalt. Statt zahlreicher Ausstattungsvarianten setzt Ford auf eine weitgehend standardisierte Konfiguration mit umfangreicher Serienausstattung. Ziel: geringere Kosten, einfachere Bestellung und bessere Verfügbarkeit. Typische Features wie Assistenzsysteme, Infotainment mit Smartphone-Integration oder Rückfahrkamera sind serienmäßig an Bord.

Fazit Der neue Transit City ist kein Lifestyle-Transporter, sondern ein klar kalkuliertes Arbeitsgerät. Seine Stärken liegen in der praxisgerechten Reichweite, den klar definierten Karosserieformen und einem attraktiven Kosten-Nutzen-Verhältnis. Gerade im urbanen Lieferverkehr, wo Effizienz und Emissionsfreiheit zunehmend entscheidend sind, könnte er sich schnell als feste Größe etablieren.

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