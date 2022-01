Ford und Hymer: Partnerschaft für Camper-Vans

Ford und die Erwin Hymer Group haben eine Partnerschaft für Camper-Vans beschlossen. Und zwar in einem Rahmenvertrag über die Lieferung von leichten Nutzfahrzeugen der Baureihen Transit und Transit Custom. Konkret geht es um Kastenwagen und -Tiefrahmen-Fahrgestelle sowie um Custom-Kombis. Die will Hymer, Europas Reisemobil-Marktführer bei seinen verschiedenen Marken als Basis für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Wohnmobile einsetzen will. Die Basisfahrzeuge produziert das Ford-Werk in Kocaeli/Türkei. Bis 2024 liefert man sie in Tranchen aus.

Darüber hinaus haben Ford und Hymer eine strategische Partnerschaft mit Blick auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Kundenbedürfnisse vereinbart. Im Kern geht es dabei um Themen wie Emissionsgesetzgebung, Elektrifizierung, Digitalisierung, Konnektivität und Integration von Fahrer-Assistenzsystemen. Dazu bindet Ford Hymer eng in den Produktentwicklungsprozess ein.

Mit der Vereinbarung reagieren beide Unternehmen auf den seit acht Jahren anhaltenden Caravaning-Boom. Für beide ist es nicht die erste Zusammenarbeit. In den frühen 1980er Jahren war der Ford Transit die Basis für das Hymercar – den ersten Campingbus der Marke Hymer. Und bereits 2004 verständigten sich Ford und Hymer auf die Lieferung von Ford-Basisfahrzeugen für teil- und vollintegrierte Camper-Lösungen sowie für Alkoven-Umbauten.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp