Ford wächst – Nutzfahrzeuge treiben Erfolgsbilanz im ersten Halbjahr 2026

Ford wächst – Nutzfahrzeuge treiben Erfolgsbilanz im ersten Halbjahr 2026 – Ford Österreich zieht nach den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 eine äußerst positive Zwischenbilanz. Während sich der heimische Automarkt weiterhin dynamisch entwickelt, konnte die Marke ihre Position in den wichtigsten Segmenten weiter ausbauen. Vor allem das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen entwickelt sich zum Wachstumsmotor. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres legten die Zulassungen um beachtliche 35 Prozent zu. Gleichzeitig bleibt Ford sowohl bei den leichten Nutzfahrzeugen als auch bei den Pick-ups Marktführer in Österreich.

Der größte Wachstumsschub kommt weiterhin aus dem gewerblichen Bereich. Unternehmen, Handwerksbetriebe und Flottenkunden setzen verstärkt auf die Modellpalette von Ford. Die Marke profitiert dabei von einem breit aufgestellten Angebot, das vom kompakten Lieferwagen bis zum großen Transporter reicht und unterschiedlichste Antriebstechnologien umfasst.

Mit dem deutlichen Plus von 35 Prozent im Nutzfahrzeugsegment baut Ford seine starke Marktposition weiter aus. Besonders bemerkenswert ist, dass sich die Marke in einem insgesamt wachsenden Marktumfeld nicht nur behaupten, sondern ihren Marktanteil sogar weiter steigern konnte. Damit verteidigt Ford seine Spitzenposition bei den leichten Nutzfahrzeugen der Klasse N1 eindrucksvoll.

Ford Ranger bleibt die Nummer eins

Auch im Pick-up-Segment setzt Ford seine Erfolgsserie fort. Der Ford Ranger bleibt unangefochtener Marktführer und profitiert insbesondere von der Einführung der Plug-in-Hybrid-Version. Sie verbindet die klassischen Eigenschaften eines robusten Arbeitstiers mit lokal emissionsfreiem Fahren im Alltag und spricht damit sowohl gewerbliche als auch private Kunden an.

Gerade in Zeiten steigender Anforderungen an CO₂-Emissionen und nachhaltige Mobilität gewinnt diese Kombination zunehmend an Bedeutung. Für viele Unternehmen eröffnet der elektrifizierte Pick-up neue Möglichkeiten, ohne auf Nutzwert oder Anhängelast verzichten zu müssen.

Stabilität im PKW-Geschäft

Während viele Hersteller derzeit ihre Modellprogramme neu ausrichten, präsentiert sich das PKW-Geschäft von Ford bemerkenswert stabil. Die Zulassungszahlen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres und zeigen, dass sowohl klassische Verbrenner als auch Hybridmodelle weiterhin gefragt sind.

Gleichzeitig trägt die umfassende Erneuerung des Modellprogramms Früchte. Die neuen vollelektrischen Fahrzeuge haben sich erfolgreich im österreichischen Markt etabliert und sorgen für zusätzliche Impulse im Verkauf. Damit gelingt Ford der Spagat zwischen bewährten Antriebskonzepten und der konsequenten Elektrifizierung des Modellangebots.

Elektrofahrzeuge gewinnen an Bedeutung

Besonders erfreulich entwickelt sich die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV). Nach Angaben von Ford entfällt inzwischen die Mehrheit der neu abgeschlossenen PKW-Kaufverträge auf reine Elektroautos. Dieser Trend unterstreicht den Wandel im Kaufverhalten der Kunden und bestätigt die strategische Ausrichtung des Herstellers.

Neben den vollelektrischen Modellen bietet Ford weiterhin ein breites Spektrum an Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Antrieben an. Dadurch können Kunden je nach Einsatzprofil die passende Antriebslösung wählen – vom klassischen Benziner über effiziente Hybridmodelle bis hin zum lokal emissionsfreien Elektrofahrzeug.

Optimistischer Blick auf das zweite Halbjahr

Mit der erfolgreichen Transformation des Modellprogramms sieht sich Ford für die kommenden Monate gut gerüstet. Das Unternehmen setzt dabei auf ein modernes Fahrzeugportfolio sowie auf sein flächendeckendes Händlernetz in Österreich, das Kunden sowohl im Privat- als auch im Gewerbebereich umfassend betreut.

Sollte sich die positive Entwicklung des österreichischen Automarktes fortsetzen, dürfte Ford seine starke Marktposition weiter festigen können. Insbesondere die Kombination aus erfolgreichen Nutzfahrzeugen, einer attraktiven Pick-up-Palette und einer wachsenden Zahl elektrifizierter PKW verschafft der Marke eine solide Ausgangsbasis für das zweite Halbjahr 2026.

Mit dem Wachstum im Nutzfahrzeuggeschäft und der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen beweist Ford, dass sich Investitionen in moderne Antriebstechnologien und ein breit aufgestelltes Modellprogramm auszahlen. Die Halbjahresbilanz zeigt: Die Marke zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Anbietern am österreichischen Automobilmarkt.